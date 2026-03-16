В Румынию прибыли первые американские военные самолеты
В Румынию прибыли первые американские военные самолеты - РИА Новости, 16.03.2026
В Румынию прибыли первые американские военные самолеты
Три самолета Boeing KC-135 Stratotanker прибыли в Румынию в воскресенье вечером, это первая часть военных сил США, размещение которых на румынской территории... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T09:01:00+03:00
2026-03-16T09:01:00+03:00
2026-03-16T10:44:00+03:00
румыния
сша
ближний восток
в мире, румыния, сша, ближний восток, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Румыния, США, Ближний Восток, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Румынию прибыли первые американские военные самолеты
Три американских военных самолета Boeing KC-135 Stratotanker прибыли в Румынию
КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Три самолета Boeing KC-135 Stratotanker прибыли в Румынию в воскресенье вечером, это первая часть военных сил США, размещение которых на румынской территории было одобрено Бухарестом, сообщает телеканал Digi 24.
Парламент Румынии
на совместном заседании обеих палат 11 марта утвердил предложение высшего совета национальной обороны (CSAT) о размещении на территории страны дополнительных американских военных подразделений и авиации.
"Три американских самолета-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker приземлились в Румынии. Это первые самолеты, прибывшие в страну после того, как Румыния одобрила запрос США
о переброске войск в Румынию для участия в войне на Ближнем Востоке
. Помимо самолетов-заправщиков, должны прибыть радиолокационные системы, датчики наблюдения и несколько сотен солдат", - сообщает телеканал.
Самолеты вскоре начнут свои миссии по дозаправке в воздухе. Они могут использоваться для дозаправки истребителей, таких как F15, F22 или F35.
CSAT советовал парламенту одобрить запрос США о расширении военного присутствия. Румыния последовательно выступает за усиление группировки НАТО
в Черноморском регионе
, аргументируя это "изменением ситуации в сфере безопасности".
Процедура утверждения запроса США сопровождалась протестом оппозиции, почти всех членов фракции "Альянса за объединение румын" (AUR) - в обеих палатах парламента у этой политсилы в общей сложности 43 мандата (28 депутатов и 15 сенаторов). Оппозиция попыталась заблокировать трибуну, используя вувузелы, свистки и выкрикивая лозунги против милитаризации государства.