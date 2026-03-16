В Румынию прибыли первые американские военные самолеты

КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Три самолета Boeing KC-135 Stratotanker прибыли в Румынию в воскресенье вечером, это первая часть военных сил США, размещение которых на румынской территории было одобрено Бухарестом, сообщает телеканал Digi 24.

Парламент Румынии на совместном заседании обеих палат 11 марта утвердил предложение высшего совета национальной обороны (CSAT) о размещении на территории страны дополнительных американских военных подразделений и авиации.

"Три американских самолета-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker приземлились в Румынии. Это первые самолеты, прибывшие в страну после того, как Румыния одобрила запрос США о переброске войск в Румынию для участия в войне на Ближнем Востоке . Помимо самолетов-заправщиков, должны прибыть радиолокационные системы, датчики наблюдения и несколько сотен солдат", - сообщает телеканал.

Самолеты вскоре начнут свои миссии по дозаправке в воздухе. Они могут использоваться для дозаправки истребителей, таких как F15, F22 или F35.

CSAT советовал парламенту одобрить запрос США о расширении военного присутствия. Румыния последовательно выступает за усиление группировки НАТО Черноморском регионе , аргументируя это "изменением ситуации в сфере безопасности".