Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:01 16.03.2026 (обновлено: 10:44 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/rumynija-2080898359.html
В Румынию прибыли первые американские военные самолеты
В Румынию прибыли первые американские военные самолеты
Три самолета Boeing KC-135 Stratotanker прибыли в Румынию в воскресенье вечером, это первая часть военных сил США, размещение которых на румынской территории... РИА Новости, 16.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080928750_0:0:3220:1811_1920x0_80_0_0_d622903cbfcc3dcf04157836c66a1968.jpg
https://ria.ru/20260316/dmitriev-2080877824.html
https://ria.ru/20260314/arktika-2080212387.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080928750_489:0:3220:2048_1920x0_80_0_0_6d697c1ec08bfd4b3503992d9067cfb6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, румыния, сша, ближний восток, нато, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Румыния, США, Ближний Восток, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана
© REUTERS / Marcelo del PozoСамолет Boeing KC-135 Stratotanker
© REUTERS / Marcelo del Pozo
Самолет Boeing KC-135 Stratotanker
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 16 мар - РИА Новости. Три самолета Boeing KC-135 Stratotanker прибыли в Румынию в воскресенье вечером, это первая часть военных сил США, размещение которых на румынской территории было одобрено Бухарестом, сообщает телеканал Digi 24.
Парламент Румынии на совместном заседании обеих палат 11 марта утвердил предложение высшего совета национальной обороны (CSAT) о размещении на территории страны дополнительных американских военных подразделений и авиации.
"Три американских самолета-заправщика Boeing KC-135 Stratotanker приземлились в Румынии. Это первые самолеты, прибывшие в страну после того, как Румыния одобрила запрос США о переброске войск в Румынию для участия в войне на Ближнем Востоке. Помимо самолетов-заправщиков, должны прибыть радиолокационные системы, датчики наблюдения и несколько сотен солдат", - сообщает телеканал.
Самолеты вскоре начнут свои миссии по дозаправке в воздухе. Они могут использоваться для дозаправки истребителей, таких как F15, F22 или F35.
CSAT советовал парламенту одобрить запрос США о расширении военного присутствия. Румыния последовательно выступает за усиление группировки НАТО в Черноморском регионе, аргументируя это "изменением ситуации в сфере безопасности".
Процедура утверждения запроса США сопровождалась протестом оппозиции, почти всех членов фракции "Альянса за объединение румын" (AUR) - в обеих палатах парламента у этой политсилы в общей сложности 43 мандата (28 депутатов и 15 сенаторов). Оппозиция попыталась заблокировать трибуну, используя вувузелы, свистки и выкрикивая лозунги против милитаризации государства.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала