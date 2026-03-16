Порядка пятой части туристов возвратщают средства с туров на Ближний Восток

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Порядка 15-20% российских туристов принимают решение о возврате средств по турам на Ближний Восток на фоне конфликта в регионе, остальные - выбирают другие направления путешествия, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли.

"На текущий момент статистика в целом остается стабильной. Около 15–20% туристов принимают решение о возврате денежных средств. Большинство туристов предпочитают переносить поездки на альтернативные направления", - сказал соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.

По его словам, значительная часть клиентов уже получила возвраты от туроператоров. "Многие компании осуществляют выплаты из собственных средств, не дожидаясь задействования резервных фондов", - добавил он.

Египта, Отмечается, что большинство российских туристов выбирают перенос поездки на направления Турции Китая и стран Азии . "Также часть путешественников рассматривает перенос поездок на более поздние даты, например на осень, если речь идет о поездках в страны Ближнего Востока", - рассказал Арутюнов.

В пресс-службе туроператора Space Travel также заметили, что более 90% туристов выбирают альтернативное направление. В то же время там подчеркнули, что возможности перенести тур по закрытому направлению на другую дату нет. "Перенести даты можно только если приобретались отдельные услуги, не турпакет", - заключили в Space Travel.