12:37 16.03.2026
Порядка пятой части туристов возвратщают средства с туров на Ближний Восток
Порядка 15-20% российских туристов принимают решение о возврате средств по турам на Ближний Восток на фоне конфликта в регионе, остальные - выбирают другие... РИА Новости, 16.03.2026
Туристы в аэропорту. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Порядка 15-20% российских туристов принимают решение о возврате средств по турам на Ближний Восток на фоне конфликта в регионе, остальные - выбирают другие направления путешествия, рассказали РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на представителей отрасли.
"На текущий момент статистика в целом остается стабильной. Около 15–20% туристов принимают решение о возврате денежных средств. Большинство туристов предпочитают переносить поездки на альтернативные направления", - сказал соруководитель комитета РСТ по выездному туризму, генеральный директор туроператора "Арт-Тур" Дмитрий Арутюнов.
По его словам, значительная часть клиентов уже получила возвраты от туроператоров. "Многие компании осуществляют выплаты из собственных средств, не дожидаясь задействования резервных фондов", - добавил он.
Отмечается, что большинство российских туристов выбирают перенос поездки на направления Турции, Египта, Китая и стран Азии. "Также часть путешественников рассматривает перенос поездок на более поздние даты, например на осень, если речь идет о поездках в страны Ближнего Востока", - рассказал Арутюнов.
В пресс-службе туроператора Space Travel также заметили, что более 90% туристов выбирают альтернативное направление. В то же время там подчеркнули, что возможности перенести тур по закрытому направлению на другую дату нет. "Перенести даты можно только если приобретались отдельные услуги, не турпакет", - заключили в Space Travel.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. В результате под ударом оказались и соседние арабские страны, которые были вынуждены полностью или частично закрыть свое воздушное пространство из-за атак ракет и беспилотников.
