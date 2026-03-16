Россиянки в Турции сталкиваются с мошенничеством под видом массажа
08:08 16.03.2026
Россиянки в Турции сталкиваются с мошенничеством под видом массажа
аланья (город)
АНКАРА, 16 мар - РИА Новости. Россиянки на курортах Турции все чаще сталкиваются с мошенниками, предлагающими услуги массажа и "исчезающими" после получения предоплаты, сообщил РИА Новости агент по туризму, представитель туристического сектора Аланьи Бекир Долмуш.
"Мошенники связываются с туристками через социальные сети или мессенджеры, предлагают выездной массаж, просят перевести деньги на карту, после чего блокируют номер и исчезают", - заявил РИА Новости Долмуш.
По его словам, подобные случаи в последние месяцы фиксируются все чаще, особенно в популярных туристических районах Средиземноморского побережья. Долмуш отметил, что злоумышленники нередко используют поддельные страницы с фотографиями салонов или специалистов, чтобы вызвать доверие у потенциальных клиентов.
Он подчеркнул, что туристам рекомендуется заказывать подобные услуги только через официальные отели, лицензированные спа-центры или проверенные туристические компании, чтобы избежать мошенничества.
В туристическом секторе Аланьи также отмечают, что рост числа подобных схем связан с активностью мошенников в социальных сетях, где легче выдавать себя за частных специалистов и находить иностранных туристов.
Представители отрасли считают, что злоумышленники специально ориентируются на отдыхающих, которые не знакомы с местным рынком услуг.
По оценке представителей туриндустрии региона, чаще всего мошенники используют схему с предварительным переводом денег на банковскую карту или электронный кошелек. После получения средств они прекращают связь с клиентом и удаляют аккаунты, что осложняет их поиск.
Эксперты туристического рынка подчеркивают, что такие схемы наносят репутационный ущерб курортным регионам, поэтому представители отрасли и местные власти усиливают информирование туристов о необходимости пользоваться только официальными и лицензированными сервисами.
