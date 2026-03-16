Пропавшего в Таиланде после ссоры с девушкой айтишника депортируют в Россию

БАНГКОК, 16 мар - РИА Новости. Власти Таиланда депортируют в Россию айтишника из Уфы Дениса Алешкина, пропавшего на Пхукете после конфликта со своей девушкой, поисками которого с конца февраля занимались волонтеры, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" Светлана Шерстобоева.