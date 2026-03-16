15:36 16.03.2026
Пропавшего в Таиланде после ссоры с девушкой айтишника депортируют в Россию
БАНГКОК, 16 мар - РИА Новости. Власти Таиланда депортируют в Россию айтишника из Уфы Дениса Алешкина, пропавшего на Пхукете после конфликта со своей девушкой, поисками которого с конца февраля занимались волонтеры, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" Светлана Шерстобоева.
Ранее сообщалось, что 25 февраля у Алешкина возник конфликт с девушкой Аней, с которой они прожили вместе девять лет. В отделении полиции в городе Пхукет молодой человек порвал паспорт Анны. На следующий день девушка улетела в Россию по свидетельству на возвращение, а Алешкин перестал выходить на связь и появляться в арендуемой квартире.
"Наши волонтеры нашли его в IDC (центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда, откуда задержанных депортируют в их страны – ред.). На момент, когда его нашли, он уже ожидал депортации. Там механизм уже запущен, так что он будет депортирован домой", - рассказала Шерстобоева.
Депортация из Таиланда осуществляется за счет депортируемого: родственники, друзья или благотворительные фонды приобретают билет на самолет и оплачивают доставку депортируемого в аэропорт полицейским транспортом, в день депортации полицейские привозят депортируемого в воздушную гавань и провожают его до самолета.
