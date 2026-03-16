https://ria.ru/20260316/rossija-2081019491.html
Пропавшего в Таиланде после ссоры с девушкой айтишника депортируют в Россию
Пропавшего в Таиланде после ссоры с девушкой айтишника депортируют в Россию - РИА Новости, 16.03.2026
Пропавшего в Таиланде после ссоры с девушкой айтишника депортируют в Россию
Власти Таиланда депортируют в Россию айтишника из Уфы Дениса Алешкина, пропавшего на Пхукете после конфликта со своей девушкой, поисками которого с конца... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T15:36:00+03:00
2026-03-16T15:36:00+03:00
2026-03-16T15:36:00+03:00
таиланд
россия
пхукет (остров)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079102130_0:77:2003:1204_1920x0_80_0_0_f4cc965767cb1653b9d4923a72561ce6.jpg
https://ria.ru/20260316/tailand-2081009946.html
таиланд
россия
пхукет (остров)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/06/2079102130_134:0:1881:1310_1920x0_80_0_0_0333357c8655201da84aa69821cb1da7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
таиланд, россия, пхукет (остров), в мире
Таиланд, Россия, Пхукет (остров), В мире
Пропавшего в Таиланде после ссоры с девушкой айтишника депортируют в Россию
Пропавшего на Пхукете после ссоры с девушкой айтишника из Уфы депортируют в РФ
БАНГКОК, 16 мар - РИА Новости. Власти Таиланда депортируют в Россию айтишника из Уфы Дениса Алешкина, пропавшего на Пхукете после конфликта со своей девушкой, поисками которого с конца февраля занимались волонтеры, сообщила РИА Новости лидер одной из групп российских волонтеров в Таиланде и администратор русскоязычного паблика в таиландских соцсетях "Паттайя от А до Я" Светлана Шерстобоева.
Ранее сообщалось, что 25 февраля у Алешкина возник конфликт с девушкой Аней, с которой они прожили вместе девять лет. В отделении полиции в городе Пхукет
молодой человек порвал паспорт Анны. На следующий день девушка улетела в Россию
по свидетельству на возвращение, а Алешкин перестал выходить на связь и появляться в арендуемой квартире.
"Наши волонтеры нашли его в IDC (центр временного содержания иммиграционной полиции Таиланда
, откуда задержанных депортируют в их страны – ред.). На момент, когда его нашли, он уже ожидал депортации. Там механизм уже запущен, так что он будет депортирован домой", - рассказала Шерстобоева.
Депортация из Таиланда осуществляется за счет депортируемого: родственники, друзья или благотворительные фонды приобретают билет на самолет и оплачивают доставку депортируемого в аэропорт полицейским транспортом, в день депортации полицейские привозят депортируемого в воздушную гавань и провожают его до самолета.