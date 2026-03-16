В России утвердили дорожную карту развития суперкомпьютеров - РИА Новости, 16.03.2026
11:20 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/rossija-2080942388.html
В России утвердили дорожную карту развития суперкомпьютеров
Правительство России утвердило дорожную карту по развитию высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютерной инфраструктуры в стране, сообщил премьер-министр
Технологии, Россия, Михаил Мишустин
В России утвердили дорожную карту развития суперкомпьютеров

Правительство утвердило дорожную карту развития суперкомпьютеров в России

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Дом Правительства Российской Федерации . Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительство России утвердило дорожную карту по развитию высокопроизводительных вычислений и суперкомпьютерной инфраструктуры в стране, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Глава кабмина назвал расширение сети суперкомпьютерных центров стратегическим направлением и напомнил о задаче в десять раз повысить совокупную мощность отечественных суперкомпьютеров к 2030 году.
"Чтобы донастроить соответствующую нормативно-правовую базу, правительство утвердило дорожную карту развития высокопроизводительных вычислений, алгоритмов искусственного интеллекта, грид-технологий и суперкомпьютерной инфраструктуры", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.
Этот документ включает комплекс мероприятий с конкретными сроками и исполнителями, уточнил он. В частности, будет доработана концепция профильной федеральной научно-технической программы. Она будет сфокусирована на создании и внедрении отечественного программного обеспечения и алгоритмов для суперкомпьютерных вычислений в различных секторах экономики.
"Конечно, важно сформировать единые требования к вычислительным центрам, включая правила их работы, а также подготовить стратегию национальной исследовательской компьютерной сети нового поколения, которая объединяет сотни ведущих вузов и научных организаций, определить порядок управления ею", - сказал Мишустин.
Такая сеть поможет ученым проводить исследования, требующие обработки и передачи больших объемов данных.
Глава кабмина подчеркнул, что для достижения всех поставленных целей в этой сфере потребуется много высококвалифицированных специалистов, включая инженеров и разработчиков ПО.
"Необходимо уделить вопросам их подготовки особое внимание, в том числе в части формирования соответствующих образовательных программ. Здесь я попросил бы все ведомства работать в плотной координации", - обратился Мишустин к участникам совещания.
Он отметил, что быстрые вычислительные системы становятся ключевым фактором прогресса почти в любой сфере - от создания новых материалов, оборудования и эффективных лекарств до точного прогноза погоды - и их роль со временем будет только возрастать.
"Надо широко использовать весь потенциал, у нас есть серьезные заделы, уникальные компетенции. И расширение доступности собственных суперкомпьютерных возможностей очень важно для повышения конкурентоспособности российских отраслей, для укрепления технологического суверенитета страны", - заключил глава кабмина.
