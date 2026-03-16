09:27 16.03.2026
Двадцать мигрантов выдворят из России после рейда красноярских полицейских
2026-03-16T09:27:00+03:00
Происшествия, Россия, Красноярский край
Из РФ после рейда в Енисейском округе Красноярского края выдворят 20 мигрантов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Двадцать мигрантов, нарушивших миграционное законодательство, выдворят из России после полицейского рейда на угольных и деревообрабатывающих предприятиях в Енисейском округе Красноярского края, сообщает краевой главк МВД РФ.
По данным ведомства, полицейские Красноярского края провели рейды на угольных и деревообрабатывающих предприятиях Енисейского округа. Проверка охватила более 70 иностранных граждан, из которых 24 мигранта доставили в полицию для разбирательств.
В ГД внесли проект запрета на выдачу патента мигрантам с низкими доходами
21 февраля, 19:04
"В отношении 20 иностранцев было составлено 40 протоколов по части 1 статье 18.10 КоАП РФ "Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ" и части 2 статье 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ". Сотрудниками полиции было принято решение о выдворении данных граждан с территории России", - говорится в сообщении.
Еще четыре иностранца, незаконно осуществлявших трудовую деятельность без разрешительных документов, также должны будут выплатить штрафы по две тысячи рублей каждый. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали факт возможного участия руководителя одного из предприятий в организации нелегальной миграции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В краевом главке МВД отмечают, что также инициирована проверка в отношении работодателей, по итогам которой они будут привлечены к административной ответственности за незаконный прием иностранцев на работу. За всех иностранных нарушителей они могут заплатить до 5 миллионов рублей.
Володин рассказал о проектах по миграционной политике
13 марта, 01:29
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
