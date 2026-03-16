Двадцать мигрантов выдворят из России после рейда красноярских полицейских
Двадцать мигрантов выдворят из России после рейда красноярских полицейских - РИА Новости, 16.03.2026
Двадцать мигрантов выдворят из России после рейда красноярских полицейских
Двадцать мигрантов, нарушивших миграционное законодательство, выдворят из России после полицейского рейда на угольных и деревообрабатывающих предприятиях в... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T09:27:00+03:00
2026-03-16T09:27:00+03:00
2026-03-16T09:27:00+03:00
россия
красноярский край
происшествия, россия, красноярский край
Происшествия, Россия, Красноярский край
Двадцать мигрантов выдворят из России после рейда красноярских полицейских
Из РФ после рейда в Енисейском округе Красноярского края выдворят 20 мигрантов
КРАСНОЯРСК, 16 мар - РИА Новости. Двадцать мигрантов, нарушивших миграционное законодательство, выдворят из России после полицейского рейда на угольных и деревообрабатывающих предприятиях в Енисейском округе Красноярского края, сообщает краевой главк МВД РФ.
По данным ведомства, полицейские Красноярского края
провели рейды на угольных и деревообрабатывающих предприятиях Енисейского округа. Проверка охватила более 70 иностранных граждан, из которых 24 мигранта доставили в полицию для разбирательств.
"В отношении 20 иностранцев было составлено 40 протоколов по части 1 статье 18.10 КоАП РФ
"Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ" и части 2 статье 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ". Сотрудниками полиции было принято решение о выдворении данных граждан с территории России", - говорится в сообщении
.
Еще четыре иностранца, незаконно осуществлявших трудовую деятельность без разрешительных документов, также должны будут выплатить штрафы по две тысячи рублей каждый. Кроме того, сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали факт возможного участия руководителя одного из предприятий в организации нелегальной миграции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
В краевом главке МВД отмечают, что также инициирована проверка в отношении работодателей, по итогам которой они будут привлечены к административной ответственности за незаконный прием иностранцев на работу. За всех иностранных нарушителей они могут заплатить до 5 миллионов рублей.