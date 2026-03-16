Россельхозбанк предупредил о фейковом приложении банка в App Store

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россельхозбанк предупредил о том, что приложение в App Store под названием "Россельхоз: Банк Онлайн" мошенническое, а официальное мобильное приложение банка на данный момент отсутствует на площадке, сообщили в пресс-службе банка.

"В магазине приложений App Store размещено мошенническое приложение, которое использует наименование и атрибутику Россельхозбанка ", - говорится в сообщении. Там указывается, что речь идет о приложении под названием "Россельхоз: Банк Онлайн".

Отмечается, что приложение создано злоумышленниками с целью получения несанкционированного доступа к персональным данным пользователей. Кроме того, в Россельхозбанке уточнили, что в App Store сейчас нет приложения кредитной организации.

"Банк настоятельно рекомендует не скачивать и не устанавливать указанное приложение. В случае его установки или ввода конфиденциальных данных необходимо незамедлительно обратиться в банк по официальным каналам связи для принятия мер по защите счетов", - подчеркивается в пресс-релизе.