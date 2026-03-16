Россельхозбанк предупредил о фейковом приложении банка в App Store
Россельхозбанк предупредил о фейковом приложении банка в App Store - РИА Новости, 16.03.2026
Россельхозбанк предупредил о фейковом приложении банка в App Store
Россельхозбанк предупредил о том, что приложение в App Store под названием "Россельхоз: Банк Онлайн" мошенническое, а официальное мобильное приложение банка на... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T18:57:00+03:00
2026-03-16T18:57:00+03:00
2026-03-16T18:57:00+03:00
технологии, россельхозбанк, происшествия, мошенничество, мошенники, фейк
Технологии, Россельхозбанк, Происшествия, Мошенничество, мошенники, фейк
Россельхозбанк предупредил о фейковом приложении банка в App Store
Россельхозбанк предупредил россиян о фейковом приложении банка в App Store
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Россельхозбанк предупредил о том, что приложение в App Store под названием "Россельхоз: Банк Онлайн" мошенническое, а официальное мобильное приложение банка на данный момент отсутствует на площадке, сообщили в пресс-службе банка.
"В магазине приложений App Store размещено мошенническое приложение, которое использует наименование и атрибутику Россельхозбанка
", - говорится в сообщении. Там указывается, что речь идет о приложении под названием "Россельхоз: Банк Онлайн".
Отмечается, что приложение создано злоумышленниками с целью получения несанкционированного доступа к персональным данным пользователей. Кроме того, в Россельхозбанке уточнили, что в App Store сейчас нет приложения кредитной организации.
"Банк настоятельно рекомендует не скачивать и не устанавливать указанное приложение. В случае его установки или ввода конфиденциальных данных необходимо незамедлительно обратиться в банк по официальным каналам связи для принятия мер по защите счетов", - подчеркивается в пресс-релизе.
Также отмечается, что о запуске новых приложений для iOS банк сообщает клиентам по официальным каналам связи – в социальных сетях, на сайте, а также через каналы дистанционного банковского обслуживания.