Названы регионы России с самой низкой и высокой безработицей

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Самый низкий уровень безработицы среди российских регионов зафиксирован в Москве и Новгородской области, самый высокий – в Ингушетии и Дагестане, свидетельствует исследование РИА Новости.

Уровень безработицы в России

Как отмечают специалисты, в конце прошлого года на рынке труда продолжилась тенденция снижения безработицы, которая и так находится на крайне низком уровне. По итогам четвертого квартала 2025 года уровень безработицы, по данным Росстата , составил 2,2%, снизившись на 0,1 процентного пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число безработных сократилось на 133 тысяч человек. По итогам года, вопреки всем прогнозам, безработица проложила тенденцию снижения и составила те же 2,2%. Наряду с уровнем безработицы сокращается и время поиска работы.

По данным Росстата, на поиск работы в третьем квартале 2025 года россияне в среднем затрачивали 4,8 месяца, для сравнения: годом ранее, этот срок составлял пять месяцев. При этом доля граждан в состоянии застойной безработицы, то есть тех, кто ищет работу год и более, снизилась с 12,3% до 11%.

На фоне сохраняющегося спроса на рабочую силу безработица в четвертом квартале 2025 года сократилась в подавляющем числе регионов, и при этом в большинстве из них она составила не более 3%.

Лидеры и аутсайдеры рейтинга

По итогам четвертого квартала 2025 года в 58 регионах безработица была ниже общероссийского уровня, еще в одном субъекте Федерации безработица соответствовала общероссийскому уровню. Таким образом, выше, чем по стране в целом, уровень безработицы был в 26 регионах, из которых в двух безработица превысила 10%.

Наиболее высокий уровень безработицы, как и ранее, отмечается в республиках Северного Кавказа , а замыкает рейтинг Ингушетия , где этот показатель составил 25,5%.

Динамика уровня безработицы

По сравнению с четвертым кварталом 2024 года безработица снизилась в 59 регионах. Самое заметное снижение уровня безработицы произошло в Кабардино-Балкарии, где сокращение составило 2,5 процентных пункта, в Якутии (-2,2 п.п.) и в Чечне (-1,7 п.п.).

Рост безработицы зафиксирован в 15 регионах. Наиболее существенно она увеличилась в Карачаево-Черкесии (+1,8 п.п.), Архангельской области (+0,9 п.п.) и в Забайкальском крае (+0,5 п.п.). В 11 субъектах показатель сохранился на прежнем уровне.

Время на поиск работы

В дальнейшем безработица, скорее всего, останется на низком уровне при сохраняющемся дефиците кадров, считают эксперты. Однако, нельзя исключать увеличения безработицы на фоне замедления темпов роста экономики.