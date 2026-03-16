Верховный суд поддержал передачу активов Raven Russia государству

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ передали 16 принадлежавших девелоперской группе Raven Russia крупных складских комплексов государству в лице Росимущества, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Торги по продаже активов Raven Russia пока проходят безрезультатно, следует из данных на портале ГИС "Торги". Они были назначены в марте в третий раз - уже в формате публичного предложения, - но не состоялись. При начальной стоимости в 90 миллиардов рублей цена отсечения составляла 45 миллиардов рублей.