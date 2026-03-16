Верховный суд поддержал передачу активов Raven Russia государству
08:33 16.03.2026
Верховный суд поддержал передачу активов Raven Russia государству
Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ передали 16 принадлежавших... РИА Новости, 16.03.2026
Верховный суд поддержал передачу активов Raven Russia государству

Полицейские у здания суда. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ передали 16 принадлежавших девелоперской группе Raven Russia крупных складских комплексов государству в лице Росимущества, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Судья ВС РФ Елена Борисова, изучив кассационные жалобы бывшего бенефициара Игоря Богородова и ряда структур группы, не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.
В иске, поданном в августе 2024 года, Генпрокуратура оспаривала опционное соглашение между британской Raven Property, Богородовым и Ярославом Шуваловым, по которому последние получили 92% и 8% акций зарегистрированной в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Ltd, став владельцами российских активов группы Raven.
Как пояснял истец, произошло это в нарушение действующего законодательства, так как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и правительственная комиссия по иностранным инвестициям о сделке не уведомлялись, а стратегические предприятия оказались под контролем иностранных инвесторов.
Логотип компании Лукойл - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
США продлили разрешение на переговоры с "Лукойлом" о международных активах
26 февраля, 18:01
Арбитражный суд Москвы в январе 2025 года рассмотрел спор в закрытом режиме и, по данным Raven Russia, полностью удовлетворил иск. В открытом доступе решение не публиковалось. В сообщении группы говорилось, что "шестнадцать складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу".
В суде ответчики заявили, что цель состояла в передаче российскому менеджменту Raven Russia российских активов, она никогда не скрывалась и была достигнута через продажу материнских иностранных компаний. Позже в Raven Russia заявили, что считают решение суда незаконным и необоснованным. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа оставили решение без изменения, отклонив жалобы ответчиков.
Торги по продаже активов Raven Russia пока проходят безрезультатно, следует из данных на портале ГИС "Торги". Они были назначены в марте в третий раз - уже в формате публичного предложения, - но не состоялись. При начальной стоимости в 90 миллиардов рублей цена отсечения составляла 45 миллиардов рублей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Суд не стал взыскивать с ВСК годовую премию для экс-главы Белкова
Вчера, 08:19
 
