Верховный суд поддержал передачу активов Raven Russia государству

МОСКВА, 16 мар – РИА Новости. Верховный суд России решил не пересматривать судебные акты трех нижестоящих инстанций, которые по иску Генпрокуратуры РФ передали 16 принадлежавших девелоперской группе Raven Russia крупных складских комплексов государству в лице Росимущества, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Судья ВС РФ Елена Борисова, изучив кассационные жалобы бывшего бенефициара Игоря Богородова и ряда структур группы, не нашла оснований для пересмотра дела Судебной коллегией по экономическим спорам.
В иске, поданном в августе 2024 года, Генпрокуратура оспаривала опционное соглашение между британской Raven Property, Богородовым и Ярославом Шуваловым, по которому последние получили 92% и 8% акций зарегистрированной в ОАЭ компании Phoenix Real Estate Investment Holdings Ltd, став владельцами российских активов группы Raven.
Как пояснял истец, произошло это в нарушение действующего законодательства, так как Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и правительственная комиссия по иностранным инвестициям о сделке не уведомлялись, а стратегические предприятия оказались под контролем иностранных инвесторов.
Арбитражный суд Москвы в январе 2025 года рассмотрел спор в закрытом режиме и, по данным Raven Russia, полностью удовлетворил иск. В открытом доступе решение не публиковалось. В сообщении группы говорилось, что "шестнадцать складских комплексов, построенных и приобретенных Raven Russia с 2005 года, были признаны транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии, и подлежащими передаче Росимуществу".
В суде ответчики заявили, что цель состояла в передаче российскому менеджменту Raven Russia российских активов, она никогда не скрывалась и была достигнута через продажу материнских иностранных компаний. Позже в Raven Russia заявили, что считают решение суда незаконным и необоснованным. Однако Девятый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Московского округа оставили решение без изменения, отклонив жалобы ответчиков.
Торги по продаже активов Raven Russia пока проходят безрезультатно, следует из данных на портале ГИС "Торги". Они были назначены в марте в третий раз - уже в формате публичного предложения, - но не состоялись. При начальной стоимости в 90 миллиардов рублей цена отсечения составляла 45 миллиардов рублей.