ПВО сбила 96 украинских дронов за восемь часов

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО с 8.00 до 16.00 мск в понедельник сбили 96 украинских беспилотников над российскими регионами, 11 из них - над московским регионом, а больше половины - над Брянской областью, сообщили в Минобороны РФ.