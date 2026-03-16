Средства ПВО сбили 494 беспилотника за сутки

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 494 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении .

По данным ведомства, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 671 самолет, 284 вертолета, 123994 беспилотных летательных аппарата, 652 зенитных ракетных комплекса, 28294 танка и других боевых бронированных машин, 1690 боевых машин реактивных систем залпового огня, 33880 орудий полевой артиллерии и минометов, 56897 единиц специальной военной автомобильной техники.