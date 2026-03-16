ПВО за двое суток уничтожила около 250 беспилотников, летевших на Москву

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Средства противовоздушной обороны за двое суток сбили 250 дронов на подлете к Москве, сообщил мэр Сергей Собянин.

В аэропорту Шереметьево вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Внуково, Домодедово и Жуковский принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.