Комплекс ПВО ВС России отбил атаку дронов - РИА Новости, 16.03.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:16 16.03.2026
Комплекс ПВО ВС России отбил атаку дронов
Во время отражения массовой атаки вражеских дронов комплекс ПВО ВС России был обнаружен противником и, став целью, вышел победителем, рассказал РИА Новости Олег РИА Новости, 16.03.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Тор-2М"
Зенитный ракетный комплекс "Тор-2М". Архивное фото
ДОНЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Во время отражения массовой атаки вражеских дронов комплекс ПВО ВС России был обнаружен противником и, став целью, вышел победителем, рассказал РИА Новости Олег Наумов, командир расчета зенитного ракетного комплекса "ТОР-М1" 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр".
Интенсивный день для экипажей комплексов ПВО 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона начинается с вечера, когда звучит команда "объявлен налет дронов" и ведется подготовка к боевой работе.
"Сначала два пуска сразу сделали, после чего получили команду перекатываться на соседнюю позицию. Затем выполнили два пуска, также сделали "перекат" (сменили позицию - ред.)", – рассказал Олег.
По его словам, противник обнаружил потерю нескольких ударных дронов и отправил еще два беспилотника для уничтожения комплекса ПВО ВС России.
"И после этого мы уже стояли в дежурстве, наблюдали за этим, командование сказало, что именно в нашу сторону летят. Мы их обнаружили и уничтожили, после чего убыли в укрытие", – подытожил боец.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьОлег НаумовВооруженные силы РФ
 
 
