Комплекс ПВО ВС России отбил атаку дронов

ДОНЕЦК, 16 мар – РИА Новости. Во время отражения массовой атаки вражеских дронов комплекс ПВО ВС России был обнаружен противником и, став целью, вышел победителем, рассказал РИА Новости Олег Наумов, командир расчета зенитного ракетного комплекса "ТОР-М1" 27-й гвардейской мотострелковой дивизии группировки войск "Центр".

Интенсивный день для экипажей комплексов ПВО 838-го отдельного зенитно-ракетного дивизиона начинается с вечера, когда звучит команда "объявлен налет дронов" и ведется подготовка к боевой работе.

"Сначала два пуска сразу сделали, после чего получили команду перекатываться на соседнюю позицию. Затем выполнили два пуска, также сделали "перекат" (сменили позицию - ред.)", – рассказал Олег.

По его словам, противник обнаружил потерю нескольких ударных дронов и отправил еще два беспилотника для уничтожения комплекса ПВО ВС России