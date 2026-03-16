Саудовская Аравия за час сбила 34 беспилотника

ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Силы противовоздушной обороны Саудовской Аравии за час сбили 34 беспилотника над Восточной провинцией, где находятся главные объекты нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco, сообщило министерство обороны королевства в ночь на понедельник.