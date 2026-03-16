Путин разрешил "Аэрофлоту" нарастить долю в поставщике питания "Аэромар"

"В соответствии с пунктом 5 Указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение публичным акционерным обществом "Аэрофлот - российские авиалинии" сделки по приобретению 4900 обыкновенных акций акционерного общества "Аэромар", принадлежащих Трюфель 2 ГмбХ (Truffle 2 GmbH)", - говорится в документе.

Компания "Аэромар" на рынке уже более 30 лет. "Аэромар" является крупнейшей в России компанией по производству питания для авиапассажиров. Также компания оказывает услуги по уборке и экипировке салонов воздушных судов, а также по предоставлению торговли.