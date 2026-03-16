Путин разрешил "Аэрофлоту" нарастить долю в поставщике питания "Аэромар" - РИА Новости, 16.03.2026
17:15 16.03.2026 (обновлено: 17:46 16.03.2026)
Путин разрешил "Аэрофлоту" нарастить долю в поставщике питания "Аэромар"
Путин разрешил "Аэрофлоту" нарастить долю в поставщике питания "Аэромар"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЛоготип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании Аэрофлот в витрине офиса продаж в Москве
Логотип авиакомпании "Аэрофлот" в витрине офиса продаж в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин разрешил "Аэрофлоту" нарастить долю в крупнейшем поставщике питания для авиапассажиров "Аэромар", соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.
В сентябре гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский в кулуарах Восточного экономического форума заявлял, что компания планирует консолидировать 100% крупнейшей в России компании по поставке бортового питания "Аэромар"; также группа прибрела производителя бортового питания "Аэромил" у структур немецкой компании Lufthansa. По словам главы авиакомпании, сумма сделки по "Аэромил" составила 56,4 миллиона рублей.
"В соответствии с пунктом 5 Указа президента Российской Федерации от 5 августа 2022 года № 520 "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" разрешить совершение публичным акционерным обществом "Аэрофлот - российские авиалинии" сделки по приобретению 4900 обыкновенных акций акционерного общества "Аэромар", принадлежащих Трюфель 2 ГмбХ (Truffle 2 GmbH)", - говорится в документе.
Компания "Аэромар" на рынке уже более 30 лет. "Аэромар" является крупнейшей в России компанией по производству питания для авиапассажиров. Также компания оказывает услуги по уборке и экипировке салонов воздушных судов, а также по предоставлению торговли.
