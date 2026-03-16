Форум "Здоровое общество" поможет достичь целей в демографии, заявил Путин

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Форум "Здоровое общество" поможет достижению национальных целей России в здравоохранении, демографии, социальной сфере, поднимаемые в ходе дискуссий вопросы имеют системное значение, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

Татьяна Голикова. Глава государства направил приветствие участникам, гостям и организаторам форума "Здоровое общество". Обращение президента в ходе форума зачитала вице-премьер РФ

« "Уверен, что форум пройдет в конструктивном ключе, предоставит участникам прекрасную возможность обменяться опытом, лучшими практиками и новейшими разработками, послужит достижению национальных целей развития в здравоохранении, демографии, социальной сфере", - подчеркнул Путин

Он пожелал участникам мероприятия плодотворной работы, интересных и содержательных дискуссий. Форум "Здоровое общество", как отметил президент, объединил на своей площадке представителей профильных министерств и ведомств, ведущих ученых, экспертов, врачей из многих регионов России и ряда других стран.

"Вопросы, которые поднимаются на форуме, имеют системное значение. Вам предстоит обсудить широкий круг актуальных профессиональных проблем, определить основные тенденции и перспективы развития отечественного, в том числе высокотехнологичного здравоохранения, превентивной и персонализированной медицины", - обратился Путин к участникам форума.