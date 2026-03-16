Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:14 16.03.2026 (обновлено: 14:16 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/putin-2080999593.html
Форум "Здоровое общество" поможет достичь целей в демографии, заявил Путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_0:29:2868:1642_1920x0_80_0_0_6fc35d0004cf4e12577a42c9828f6331.jpg
https://ria.ru/20260311/demografiya-2079081782.html
https://ria.ru/20260316/putin-2080999004.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0c/2067362776_111:0:2840:2047_1920x0_80_0_0_7b009b2431d3df037e2ad11628678b62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Россия, Владимир Путин, Татьяна Голикова
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Форум "Здоровое общество" поможет достижению национальных целей России в здравоохранении, демографии, социальной сфере, поднимаемые в ходе дискуссий вопросы имеют системное значение, подчеркнул президент РФ Владимир Путин.
Глава государства направил приветствие участникам, гостям и организаторам форума "Здоровое общество". Обращение президента в ходе форума зачитала вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Уверен, что форум пройдет в конструктивном ключе, предоставит участникам прекрасную возможность обменяться опытом, лучшими практиками и новейшими разработками, послужит достижению национальных целей развития в здравоохранении, демографии, социальной сфере", - подчеркнул Путин.
Он пожелал участникам мероприятия плодотворной работы, интересных и содержательных дискуссий. Форум "Здоровое общество", как отметил президент, объединил на своей площадке представителей профильных министерств и ведомств, ведущих ученых, экспертов, врачей из многих регионов России и ряда других стран.
"Вопросы, которые поднимаются на форуме, имеют системное значение. Вам предстоит обсудить широкий круг актуальных профессиональных проблем, определить основные тенденции и перспективы развития отечественного, в том числе высокотехнологичного здравоохранения, превентивной и персонализированной медицины", - обратился Путин к участникам форума.
Важное место в повестке встречи занимают и вопросы просвещения, продвижения в обществе ценностей физической культуры и здорового, активного образа жизни, международного партнерства в области медицины, добавил президент.
РоссияВладимир ПутинТатьяна Голикова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала