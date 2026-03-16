Володин: Путин поддержал празднование 90-летия со дня рождения Говорухина

Заседание организационного комитета по подготовке празднования 90-летия со дня рождения Народного артиста России Станислава Говорухина на территории киноконцерна "Мосфильм" в Москве. 16 марта 2026

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал программу по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения режиссера, народного артиста РФ Станислава Говорухина, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Нам надо сейчас заложить фундамент, основу. И вот такой основой является программа, которую мы ранее с вами обсуждали, она была представлена нашему президенту на прошлой неделе. Хочу довести до вашего сведения, Владимир Владимирович Путин поддержал наши предложения, и теперь мы уже можем их реализовывать как согласованное решение, ну и поддержанное, безусловно, президентом", - сказал Володин на втором заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения Говорухина

Он отметил, что план работы по увековечиванию памяти Говорухина не привязан только непосредственно к дате рождения режиссера, к 29 марта.

"Он у нас намного больше во времени, и эта работа не закончится в этом году", - сказал Володин.

"Мы постараемся со своей стороны сделать всё для того, чтобы был заложен фундамент, базируясь на котором, многие смогут ознакомиться и с творческим наследием Станислава Сергеевича Говорухина, и с его размышлениями о жизни, его принципами, поэтому эта работа предстоит и в дальнейшем", - отметил он.