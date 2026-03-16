Володин: Путин поддержал празднование 90-летия со дня рождения Говорухина - РИА Новости, 16.03.2026
12:26 16.03.2026 (обновлено: 13:38 16.03.2026)
Володин: Путин поддержал празднование 90-летия со дня рождения Говорухина
Володин: Путин поддержал празднование 90-летия со дня рождения Говорухина - РИА Новости, 16.03.2026
Володин: Путин поддержал празднование 90-летия со дня рождения Говорухина
Президент РФ Владимир Путин поддержал программу по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения режиссера, народного артиста РФ Станислава... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T12:26:00+03:00
2026-03-16T13:38:00+03:00
общество
россия
станислав говорухин
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
https://ria.ru/20260108/kino-2065330107.html
https://ria.ru/20260211/putin-2073665202.html
россия
общество, россия, станислав говорухин, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Станислав Говорухин, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ

Володин: Путин поддержал празднование 90-летия со дня рождения Говорухина

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаседание организационного комитета по подготовке празднования 90-летия со дня рождения Народного артиста России Станислава Говорухина на территории киноконцерна "Мосфильм" в Москве. 16 марта 2026
Заседание организационного комитета по подготовке празднования 90-летия со дня рождения Народного артиста России Станислава Говорухина на территории киноконцерна Мосфильм в Москве. 16 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Заседание организационного комитета по подготовке празднования 90-летия со дня рождения Народного артиста России Станислава Говорухина на территории киноконцерна "Мосфильм" в Москве. 16 марта 2026
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал программу по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения режиссера, народного артиста РФ Станислава Говорухина, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Нам надо сейчас заложить фундамент, основу. И вот такой основой является программа, которую мы ранее с вами обсуждали, она была представлена нашему президенту на прошлой неделе. Хочу довести до вашего сведения, Владимир Владимирович Путин поддержал наши предложения, и теперь мы уже можем их реализовывать как согласованное решение, ну и поддержанное, безусловно, президентом", - сказал Володин на втором заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения Говорухина.
Кадр из фильма Айболит-66 - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
Кино из детства: какие советские фильмы вы помните
8 января, 08:00
Он отметил, что план работы по увековечиванию памяти Говорухина не привязан только непосредственно к дате рождения режиссера, к 29 марта.
"Он у нас намного больше во времени, и эта работа не закончится в этом году", - сказал Володин.
"Мы постараемся со своей стороны сделать всё для того, чтобы был заложен фундамент, базируясь на котором, многие смогут ознакомиться и с творческим наследием Станислава Сергеевича Говорухина, и с его размышлениями о жизни, его принципами, поэтому эта работа предстоит и в дальнейшем", - отметил он.
В частности, в программе мероприятий проведение нескольких выставок, концертных программ, установка памятника Станиславу Говорухину, проведение "Говорухинских чтений", а также любительского шахматного турнира имени народного артиста РФ Говорухина для детей и студентов.
Режиссер Станислав Говорухин - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Путин подписал указ о праздновании 90-летия со дня рождения Говорухина
11 февраля, 15:09
 
ОбществоРоссияСтанислав ГоворухинВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФ
 
 
