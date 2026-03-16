Володин: Путин поддержал празднование 90-летия со дня рождения Говорухина
Володин: Путин поддержал празднование 90-летия со дня рождения Говорухина - РИА Новости, 16.03.2026
Володин: Путин поддержал празднование 90-летия со дня рождения Говорухина
Президент РФ Владимир Путин поддержал программу по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения режиссера, народного артиста РФ Станислава... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T12:26:00+03:00
2026-03-16T12:26:00+03:00
2026-03-16T13:38:00+03:00
россия
общество, россия, станислав говорухин, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф
Общество, Россия, Станислав Говорухин, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поддержал программу по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения режиссера, народного артиста РФ Станислава Говорухина, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Нам надо сейчас заложить фундамент, основу. И вот такой основой является программа, которую мы ранее с вами обсуждали, она была представлена нашему президенту на прошлой неделе. Хочу довести до вашего сведения, Владимир Владимирович Путин
поддержал наши предложения, и теперь мы уже можем их реализовывать как согласованное решение, ну и поддержанное, безусловно, президентом", - сказал Володин
на втором заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения Говорухина
.
Он отметил, что план работы по увековечиванию памяти Говорухина не привязан только непосредственно к дате рождения режиссера, к 29 марта.
"Он у нас намного больше во времени, и эта работа не закончится в этом году", - сказал Володин.
"Мы постараемся со своей стороны сделать всё для того, чтобы был заложен фундамент, базируясь на котором, многие смогут ознакомиться и с творческим наследием Станислава Сергеевича Говорухина, и с его размышлениями о жизни, его принципами, поэтому эта работа предстоит и в дальнейшем", - отметил он.
В частности, в программе мероприятий проведение нескольких выставок, концертных программ, установка памятника Станиславу Говорухину, проведение "Говорухинских чтений", а также любительского шахматного турнира имени народного артиста РФ
Говорухина для детей и студентов.