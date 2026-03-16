ВСУ атаками пытаются отвлечь внимание от неудач на фронте, считает Пушилин

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ВСУ бьют по населённым пунктам ДНР дальнобойным оружием, нанося ущерб гражданским объектам и людям, чтобы отвлечь внимание от своих неудач на фронте, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"Мы фиксируем обстрелы и использование противником дальнобойного вооружения по объектам критической инфраструктуры. К сожалению, это и объекты гражданской инфраструктуры. Увы, действия противника характеризуются в таких случаях как раз вот неудачами на линии боевого соприкосновения, и попытки отвлечь внимание и нанести ущерб гражданскому населению. К сожалению, это вот то, чем действует сейчас противник", - заявил Пушилин ИС "Вести".
Как он отметил, указ о запрете публикаций последствий ударов ВСУ в настоящее время позволяет не допускать повторных обстрелов.
Минобороны России сообщало, что 10 марта около 03.40 мск киевским режимом был преднамеренно нанесен удар с применением четырёх БПЛА самолётного типа по стационарному медицинскому учреждению в ДНР. В результате погибли 8 медицинских работников, 10 человек пострадали.