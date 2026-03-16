ВСУ атаками пытаются отвлечь внимание от неудач на фронте, считает Пушилин

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. ВСУ бьют по населённым пунктам ДНР дальнобойным оружием, нанося ущерб гражданским объектам и людям, чтобы отвлечь внимание от своих неудач на фронте, заявил глава ДНР Денис Пушилин.