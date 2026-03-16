В посольстве Ирана прокомментировали ситуацию вокруг Ормузского пролива

ВЕНА, 16 мар - РИА Новости. Ормузский пролив остается открытым, но не для врагов Ирана и их союзников, заявил РИА Новости посол исламской республики в Вене Асадолла Эшраг Джахроми.
"Ормузский пролив остается открытым, но не для врагов и их союзников", - заявил глава дипмиссии, сославшись на позицию министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи. Таким образом посол в Вене ответил вопрос о том, рассматривает ли Тегеран возможность полного закрытия Ормузского пролива в случае дальнейшей эскалации и намерена ли исламская республика сохранять свободу судоходства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.