Бессент рассчитывает на восстановление движения в Ормузском проливе - РИА Новости, 16.03.2026
14:49 16.03.2026 (обновлено: 15:44 16.03.2026)
Бессент рассчитывает на восстановление движения в Ормузском проливе
Бессент рассчитывает на восстановление движения в Ормузском проливе - РИА Новости, 16.03.2026
Бессент рассчитывает на восстановление движения в Ормузском проливе
Вашингтон рассчитывает на постепенное восстановление движения в Ормузском проливе и считает, что оно уже началось, заявил в понедельник глава минфина США Скотт Бессент. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T14:49:00+03:00
2026-03-16T15:44:00+03:00
в мире
сша
ормузский пролив
вашингтон (штат)
министерство финансов сша
скотт бессент
военная операция сша и израиля против ирана
в мире, сша, ормузский пролив, вашингтон (штат), министерство финансов сша, скотт бессент, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, США, Ормузский пролив, Вашингтон (штат), Министерство финансов США, Скотт Бессент, Военная операция США и Израиля против Ирана
Бессент рассчитывает на восстановление движения в Ормузском проливе

Бессент: США рассчитывают на восстановление движения в Ормузском проливе

© REUTERS / Nicolas Economou — Ормузский пролив
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© REUTERS / Nicolas Economou
Ормузский пролив. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вашингтон рассчитывает на постепенное восстановление движения в Ормузском проливе и считает, что оно уже началось, заявил в понедельник глава минфина США Скотт Бессент.
"Мы видим, что все больше судов начинает проходит через пролив. Иранские суда уже выходили оттуда, и мы позволили это ради снабжения остального мира. Индийский суда выходят сейчас… Это должно начать нарастать еще до того, как какие-то флотилии или сопроводительные армады появятся в заливе. Мы считаем, что открытие (пролива - ред.) произойдет естественным путем", - сказал Бессент в эфире телеканала CNBC.
По его словам, Вашингтон устраивает такое развитие событий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
В миреСШАОрмузский проливВашингтон (штат)Министерство финансов СШАСкотт БессентВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
