Бессент рассчитывает на восстановление движения в Ормузском проливе

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Вашингтон рассчитывает на постепенное восстановление движения в Ормузском проливе и считает, что оно уже началось, заявил в понедельник глава минфина США Скотт Бессент.
"Мы видим, что все больше судов начинает проходит через пролив. Иранские суда уже выходили оттуда, и мы позволили это ради снабжения остального мира. Индийский суда выходят сейчас… Это должно начать нарастать еще до того, как какие-то флотилии или сопроводительные армады появятся в заливе. Мы считаем, что открытие (пролива - ред.) произойдет естественным путем", - сказал Бессент в эфире телеканала CNBC.
По его словам, Вашингтон устраивает такое развитие событий.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали повышать премии и пересматривать страховое покрытие. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.