В Москве после столкновения речного трамвая с каноэ проведут проверку

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Столичная прокуратура проведет проверку по факту столкновения речного трамвая и каноэ возле причала "Фили" на Москве-реке, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.

В прокуратуре добавили, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о безопасности плавания.