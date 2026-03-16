В Москве после столкновения речного трамвая с каноэ проведут проверку

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Столичная прокуратура проведет проверку по факту столкновения речного трамвая и каноэ возле причала "Фили" на Москве-реке, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Ранее представитель экстренных служб Москвы рассказал РИА Новости, что каноэ, на борту которого находились два человека, попало под винты речного трамвайчика возле причала "Фили" на Москве-реке на западе столицы, по предварительной информации, один человек выжил, второго ищут спасатели. Кроме того, в результате инцидента возник пожар в районе причала.
15 марта, 13:05
"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку после появления в СМИ информации о травмировании граждан в результате столкновения речного трамвая с каноэ неполадку от причала "Фили", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В прокуратуре добавили, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о безопасности плавания.