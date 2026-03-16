В Москве после столкновения речного трамвая с каноэ проведут проверку - РИА Новости, 16.03.2026
10:58 16.03.2026 (обновлено: 11:47 16.03.2026)
В Москве после столкновения речного трамвая с каноэ проведут проверку
В Москве после столкновения речного трамвая с каноэ проведут проверку - РИА Новости, 16.03.2026
В Москве после столкновения речного трамвая с каноэ проведут проверку
Столичная прокуратура проведет проверку по факту столкновения речного трамвая и каноэ возле причала "Фили" на Москве-реке, сообщила Московская межрегиональная... РИА Новости, 16.03.2026
происшествия, москва, московская межрегиональная транспортная прокуратура
Происшествия, Москва, Московская межрегиональная транспортная прокуратура
В Москве после столкновения речного трамвая с каноэ проведут проверку

Прокуратура проведет проверку после столкновения трамвая и каноэ на Москве-реке

© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/TelegramНа месте столкновения байдарки и электросудна "Шмелевка" недалеко от причала "Фили"
На месте столкновения байдарки и электросудна Шмелевка недалеко от причала Фили - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© Фото : Московская межрегиональная транспортная прокуратура/Telegram
На месте столкновения байдарки и электросудна "Шмелевка" недалеко от причала "Фили"
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Столичная прокуратура проведет проверку по факту столкновения речного трамвая и каноэ возле причала "Фили" на Москве-реке, сообщила Московская межрегиональная транспортная прокуратура.
Ранее представитель экстренных служб Москвы рассказал РИА Новости, что каноэ, на борту которого находились два человека, попало под винты речного трамвайчика возле причала "Фили" на Москве-реке на западе столицы, по предварительной информации, один человек выжил, второго ищут спасатели. Кроме того, в результате инцидента возник пожар в районе причала.
"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку после появления в СМИ информации о травмировании граждан в результате столкновения речного трамвая с каноэ неполадку от причала "Фили", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В прокуратуре добавили, что в ходе проверки будут установлены обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению законодательства о безопасности плавания.
ПроисшествияМоскваМосковская межрегиональная транспортная прокуратура
 
 
