13:22 16.03.2026 (обновлено: 14:24 16.03.2026)
СМИ рассказали о тяжелой проблеме с главным оружием "Эпической ярости"
США расходуют ракеты Tomahawk в операции против Ирана быстрее, чем могут их произвести, пишет The National Interest. РИА Новости, 16.03.2026
В мире, США, Иран, Израиль, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ рассказали о тяжелой проблеме с главным оружием "Эпической ярости"

TNI: расход ракет Tomahawk в Иране превышает количество произведенных снарядов

© AP Photo / Vahid SalemiПоследствия удара по нефтехранилищу к югу от столицы Тегерана, Иран
Последствия удара по нефтехранилищу к югу от столицы Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Последствия удара по нефтехранилищу к югу от столицы Тегерана, Иран
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США расходуют ракеты Tomahawk в операции против Ирана быстрее, чем могут их произвести, пишет The National Interest.
«

"Масштаб их расхода значителен. По факту он превышает все количество произведенных ракет Tomahawk за последние пять лет, что вызывает опасения по поводу возможного истощения их запасов", — говорится в публикации.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"Лично угрожал". Слова Зеленского о шантаже вызвали недовольство в Германии
Вчера, 11:56
Отмечается, что на производство главного вооружения операции "Эпическая ярость" требуется примерно 24 месяца, а за год американские конструкторы собирают лишь 80 единиц.
«

"Такими темпами лишь на замену использованных в первые 72 часа операции Tomahawk потребуется примерно четыре с половиной года!" — добавило издание.

Нефтяные танкеры недалеко от Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"У нас проблемы". В США сделали тревожное заявление об Ормузском проливе
Вчера, 10:21
На прошлой неделе газета Financial Times сообщала, что США с начала операции в Иране израсходовали критически важные боеприпасы на годы вперед.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.
Военнослужащие ВМС США загружают боеприпасы на истребитель F/A-18E Super Hornet на палубе авианосца USS Gerald R. Ford во время операции Эпическая ярость - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"Невиданная ранее мясорубка". На Западе забили тревогу из-за плана США
Вчера, 08:52
 
