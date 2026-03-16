СМИ рассказали о тяжелой проблеме с главным оружием "Эпической ярости"

МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. США расходуют ракеты Tomahawk в операции против Ирана быстрее, чем могут их произвести, пишет The National Interest.
"Масштаб их расхода значителен. По факту он превышает все количество произведенных ракет Tomahawk за последние пять лет, что вызывает опасения по поводу возможного истощения их запасов", — говорится в публикации.
Отмечается, что на производство главного вооружения операции "Эпическая ярость" требуется примерно 24 месяца, а за год американские конструкторы собирают лишь 80 единиц.
"Такими темпами лишь на замену использованных в первые 72 часа операции Tomahawk потребуется примерно четыре с половиной года!" — добавило издание.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет третью неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.