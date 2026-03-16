Саудовская Аравия и ОАЭ договорились поддерживать безопасность в регионе

ДОХА, 16 мар - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент ОАЭ Мухаммед бен Зейд договорились предоставить все ресурсы для безопасности в регионе на фоне эскалации вокруг Ирана, передает саудовское агентство новостей SPA по итогам разговора.
"В ходе телефонного разговора также подчеркивалось... что страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива будут и впредь прилагать все усилия для защиты своих территорий и предоставят все имеющиеся ресурсы для поддержки безопасности в регионе и поддержания его стабильности", - передало агентство.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. С начала конфликта саудовский наследный принц и президент ОАЭ созвонились несколько раз, несмотря на охлаждение в отношениях двух стран в начале этого года из-за разногласий по Йемену и Судану.