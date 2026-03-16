Жителя Приморья осудили за финансирование ФБК* и ВСУ

ВЛАДИВОСТОК, 16 мар – РИА Новости. Приморский краевой суд назначил 14 лет колонии строгого режима местному жителю, который признан виновным в финансировании ФБК* (признан в РФ экстремистским и ликвидирован) и ВСУ на общую сумму более 13 тысяч рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Елена Оленева.

Она отметила, что также суд назначил фигуранту штраф в размере 150 тысяч рублей и 1 год 4 месяца ограничения свободы после отбытия основанного срока наказания. Кроме того, у осужденного конфискуют эквивалент перечисленной суммы.