В Приморье врачи борются за зрение малыша, повредившего глаз ножом
08:26 16.03.2026
В Приморье врачи борются за зрение малыша, повредившего глаз ножом
В Приморье врачи борются за зрение малыша, повредившего глаз ножом

Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 мар - РИА Новости. Офтальмологи в Приморье борются за зрение ребенка, который, оставшись дома один, травмировал себе глаз ножом, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.
"Офтальмологи Краевой клинической больницы №2 Приморья спасают зрение ребёнка с тяжёлым ножевым ранением глаза. Малыш возрастом 2,5 года получил травму дома, ненадолго оставшись без присмотра взрослых", - сказал собеседник, отметив, что ребенок сам себе повредил глаз.
В больницу пострадавшего с диагнозом "проникающее ножевое роговично-склеральное ранение правого глаза с выпадением внутренних оболочек" привезли "скорой" из города Арсеньева.
"За зрительный орган ребёнка медики боролись всю ночь. Только продолжительность первичной хирургической обработки по неотложным показаниям составила 3,5 часа. Глаз маленького пациента пришлось буквально собирать по частям", - отметили в минздраве.
Офтальмолог-хирург детского глазного отделения Людмила Храменкова, чьи слова привели в министерстве, отметила, что травма расценивается как тяжёлая. "К сожалению, прогноз по зрению и сохранению глазного яблока сомнительный. В настоящее время малыш получает противовоспалительную терапию. Лечение предстоит длительное, дата выписки пока неизвестна", - добавила врач.
Ребенка осмотрели ведущие специалисты-офтальмологи Приморского края. В дальнейшем планируется многоэтапное хирургическое лечение глаза с реконструктивной целью. Врачи делают все, чтобы сохранить ребенку возможность полноценно видеть, отметили в минздраве.
