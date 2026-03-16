Кандидата в депутаты госсовета Коми осудили за оправдание терроризма

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам колонии жительницу Ухты по обвинению в публичных призывах к терроризму и его оправданию, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Коми.

Согласно релизу СУСК, фигурантка в социальной сети и мессенджере в открытом доступе опубликовала текстовые записи и комментарий, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывающие ее. Она признана виновной в двух эпизодах по части 2 статьи 205.2 УК РФ.