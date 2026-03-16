Кандидата в депутаты госсовета Коми осудили за оправдание терроризма

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мар – РИА Новости. Суд приговорил к 6 годам колонии жительницу Ухты по обвинению в публичных призывах к терроризму и его оправданию, сообщила пресс-служба СУСК РФ по Коми.
Ранее в сентябре следственное управление СК РФ по Коми сообщило об аресте жительницы Ухты по обвинению в публичных призывах к террористической деятельности. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, фигуранткой уголовного дела стала кандидат в депутаты госсовета республики Оксана Багирова.
Согласно релизу СУСК, фигурантка в социальной сети и мессенджере в открытом доступе опубликовала текстовые записи и комментарий, содержащие призывы к осуществлению террористической деятельности, а также оправдывающие ее. Она признана виновной в двух эпизодах по части 2 статьи 205.2 УК РФ.
"Согласно приговору суда, осужденной назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она лишена права заниматься определенной деятельностью сроком на три года", - говорится в сообщении.
Ранее Багирова была внесена в перечень террористов и экстремистов в РФ, сообщалось осенью на сайте Росфинмониторинга.
