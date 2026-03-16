В России хотят усилить борьбу с контрафактными пестицидами и агрохимикатами

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на создание прозрачного и контролируемого государством оборота пестицидов и агрохимикатов путем внедрения жесткой прослеживаемости через информационную систему и упрощения процедуры изъятия опасной или нелегальной продукции, сообщил источник РИА Новости.

"Одобрено", - сказал собеседник агентства.

Законопроектом предлагается ввести требования, связанные с ограничением оборота контрафактных и фальсифицированных пестицидов и агрохимикатов, установить нормы по их выявлению, изъятию и уничтожению.

Так, власти хотят не допустить обращение пестицидов и агрохимикатов, в отношении которых отсутствует информация в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов или в указанную информационную систему внесена заведомо недостоверная информация, за исключением случаев уничтожения, утилизации, обезвреживания таких пестицидов и агрохимикатов, а также хранения и транспортировки в целях их уничтожения, утилизации, обезвреживания.