В России хотят усилить борьбу с контрафактными пестицидами и агрохимикатами
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на создание прозрачного и контролируемого государством оборота... РИА Новости, 16.03.2026
Правкомиссия одобрила проект о контроле оборота пестицидов и агрохимикатов
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на создание прозрачного и контролируемого государством оборота пестицидов и агрохимикатов путем внедрения жесткой прослеживаемости через информационную систему и упрощения процедуры изъятия опасной или нелегальной продукции, сообщил источник РИА Новости.
"Одобрено", - сказал собеседник агентства.
Законопроектом предлагается ввести требования, связанные с ограничением оборота контрафактных и фальсифицированных пестицидов и агрохимикатов, установить нормы по их выявлению, изъятию и уничтожению.
Так, власти хотят не допустить обращение пестицидов и агрохимикатов, в отношении которых отсутствует информация в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов или в указанную информационную систему внесена заведомо недостоверная информация, за исключением случаев уничтожения, утилизации, обезвреживания таких пестицидов и агрохимикатов, а также хранения и транспортировки в целях их уничтожения, утилизации, обезвреживания.
Дополнительно предлагается установить порядок приостановления обращения, изъятия из обращения запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов, тары из-под них, а также порядок обезвреживания, утилизации, уничтожения пришедших в негодность и (или) запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов, тары из-под них.