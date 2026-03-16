Правкомиссия одобрила выдворение мигрантов за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 16.03.2026
13:35 16.03.2026 (обновлено: 13:36 16.03.2026)
Правкомиссия одобрила выдворение мигрантов за дискредитацию ВС России
Правкомиссия одобрила выдворение мигрантов за дискредитацию ВС России - РИА Новости, 16.03.2026
Правкомиссия одобрила выдворение мигрантов за дискредитацию ВС России
Правительственная комиссия одобрила законопроект, предлагающий выдворять из России иностранцев еще по 20 статьям Кодекса об административных нарушениях, в том... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T13:35:00+03:00
2026-03-16T13:36:00+03:00
Правкомиссия одобрила выдворение мигрантов за дискредитацию ВС России

Правкомиссия одобрила проект о выдворении мигрантов за дискредитацию ВС России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Дом правительства РФ. Архивное фото
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Правительственная комиссия одобрила законопроект, предлагающий выдворять из России иностранцев еще по 20 статьям Кодекса об административных нарушениях, в том числе за дискредитацию ВС РФ, распространение экстремистских материалов и пропаганду нацистской символики, сообщил РИА Новости источник.
Как отмечали авторы документа, проект направлен на ужесточение миграционной политики и усиление борьбы с экстремизмом путем введения обязательного наказания в виде выдворения для иностранцев, совершающих определенные виды правонарушений, а также увеличения штрафов за нарушение режима пребывания.
"Одобрен", - сообщил источник.
Согласно проекту, вместо штрафа в качестве основного наказания предполагается установить административное выдворение за отдельные составы правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 ("Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской или экстремистской символики"), 20.5.1 ("Нарушение режима военного положения"), 20.13 ("Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах"), 20.29 ("Производство и распространение экстремистских материалов"), 13.15 ("Злоупотребление свободой массовой информации") КоАП РФ.
Также проект предусматривает выдворение иностранцев, распространявших контент, содержащий публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, материалов, публично оправдывающих терроризм (статья 13.37 КоАП), публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (статья 20.3.3 КоАП), призывы к введению или продлению политических или экономических санкций в отношении РФ (статья 20.3.4 КоАП).
Кроме того, проектом предлагается расширить перечень составов, при совершении которых не применяется положение, предписывающее принимать решение о целесообразности или нецелесообразности применения к иностранному гражданину административного выдворения, исходя из комплексной оценки его личности и обстоятельств совершения административного правонарушения.
Также дополнительно предлагается увеличить размеры штрафа по некоторым составам из 18 главы КоАП, в том числе за нарушение иностранцем правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ от 4 до 7 тысяч рублей по простым составам, от 7 до 9 тысяч рублей по квалифицированным.
