Иранский посол прокомментировал нападение США и Израиля

АШХАБАД, 16 мар – РИА Новости. Нападение США и Израиля на Иран показало, что международное право фактически перестало работать, а глобальные организации оказались не способны противостоять агрессорам, заявил в понедельник посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.
"Правительство США со своим партнёром – сионистским режимом – нацелились на Иран и на этот регион без причин и против закона. Они нанесли ущерб судоходству, энергетическим ресурсам региона, причинили ущерб безопасности народа, мировой экономике и, самое главное, нанесли удар по общепризнанным принципам международного права", – заявил дипломат в ходе брифинга в иранском посольстве в Ашхабаде.
По его словам, народы мира уже осознали, что ключи от всех ведущих СМИ сосредоточены в руках агрессоров, которые формируют медиакартину происходящего в своих интересах.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.