Иранский посол прокомментировал нападение США и Израиля

АШХАБАД, 16 мар – РИА Новости. Нападение США и Израиля на Иран показало, что международное право фактически перестало работать, а глобальные организации оказались не способны противостоять агрессорам, заявил в понедельник посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.

По его словам, народы мира уже осознали, что ключи от всех ведущих СМИ сосредоточены в руках агрессоров, которые формируют медиакартину происходящего в своих интересах.