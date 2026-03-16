20:57 16.03.2026
Иранский посол прокомментировал нападение США и Израиля
2026-03-16T20:57:00+03:00
Иранский посол прокомментировал нападение США и Израиля

Посол Рузбехани: США и Израиль нанесли удар по принципам международного права

АШХАБАД, 16 мар – РИА Новости. Нападение США и Израиля на Иран показало, что международное право фактически перестало работать, а глобальные организации оказались не способны противостоять агрессорам, заявил в понедельник посол Ирана в Туркмении Али Моджтаба Рузбехани.
«
"Правительство США со своим партнёром – сионистским режимом – нацелились на Иран и на этот регион без причин и против закона. Они нанесли ущерб судоходству, энергетическим ресурсам региона, причинили ущерб безопасности народа, мировой экономике и, самое главное, нанесли удар по общепризнанным принципам международного права", – заявил дипломат в ходе брифинга в иранском посольстве в Ашхабаде.
По его словам, народы мира уже осознали, что ключи от всех ведущих СМИ сосредоточены в руках агрессоров, которые формируют медиакартину происходящего в своих интересах.
Посол также констатировал бессилие международных институтов. "Даже глобальные организации неспособны решить этот вопрос, не могут пойти против этих агрессоров. Ни в Венесуэле, ни в Палестине, ни в Газе, ни в Ливии, ни в Иране они не смогли их остановить", – сказал Рузбехани.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели мирных жителей. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур. Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.
