Посол Ирана ответил на вопрос об инициативе Омана по мирному урегулированию

ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил в интервью РИА Новости, что не знает деталей инициативы Омана по установлению мира в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.

"Деталей пока нет. Однако Оман и раньше стремился к переговорам, много раз оманский министр иностранных, объявляя свою позицию, призывал все стороны вернуться за стол переговоров. У оманцев такая позиция", - сказал посол.

Он отметил, что российская сторона в последнее время также предприняла ряд усилий и выдвинула ряд предложений в общих чертах, однако их детали пока не определены.