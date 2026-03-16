Посол Ирана ответил на вопрос об инициативе Омана по мирному урегулированию - РИА Новости, 16.03.2026
07:19 16.03.2026 (обновлено: 08:19 16.03.2026)
Посол Ирана ответил на вопрос об инициативе Омана по мирному урегулированию
Посол Ирана ответил на вопрос об инициативе Омана по мирному урегулированию - РИА Новости, 16.03.2026
Посол Ирана ответил на вопрос об инициативе Омана по мирному урегулированию
Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил в интервью РИА Новости, что не знает деталей инициативы Омана по установлению мира в связи с конфликтом на Ближнем... РИА Новости, 16.03.2026
в мире
оман
ближний восток
россия
казем джалали
абдель хафиз нофаль
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788382305_0:97:2925:1742_1920x0_80_0_0_9679e7054c4c888db98cde3661cf76c5.jpg
https://ria.ru/20260312/oman-2080116166.html
оман
ближний восток
россия
в мире, оман, ближний восток, россия, казем джалали, абдель хафиз нофаль, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Оман, Ближний Восток, Россия, Казем Джалали, Абдель Хафиз Нофаль, Военная операция США и Израиля против Ирана
Посол Ирана ответил на вопрос об инициативе Омана по мирному урегулированию

Посол Джалали заявил, что не знает деталей инициативы Омана по миру в Иране

© РИА Новости / Нина Зотина | Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Чрезвычайный и полномочный посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали . Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 мар - РИА Новости. Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил в интервью РИА Новости, что не знает деталей инициативы Омана по установлению мира в связи с конфликтом на Ближнем Востоке.
Посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль ранее в ходе совместной с Джалали пресс-конференции в медиагруппе "Россия сегодня" заявил, что Россия и Оман выдвигают инициативу по прекращению огня на Ближнем Востоке.
"Деталей пока нет. Однако Оман и раньше стремился к переговорам, много раз оманский министр иностранных, объявляя свою позицию, призывал все стороны вернуться за стол переговоров. У оманцев такая позиция", - сказал посол.
Он отметил, что российская сторона в последнее время также предприняла ряд усилий и выдвинула ряд предложений в общих чертах, однако их детали пока не определены.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.
В миреОманБлижний ВостокРоссияКазем ДжалалиАбдель Хафиз НофальВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
