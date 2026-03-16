Рейтинг@Mail.ru
В Польше заявили о росте пророссийских настроений
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 16.03.2026
https://ria.ru/20260316/polsha-2081113538.html
В Польше заявили о росте пророссийских настроений
в мире
польша
варшава
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155977/21/1559772126_0:52:2000:1177_1920x0_80_0_0_001e237071db8f63d4fa199fc1619e98.jpg
https://ria.ru/20260217/polsha-2074986460.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155977/21/1559772126_182:0:1819:1228_1920x0_80_0_0_12786396e38ad7a2e3db992cdb70e34a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Глава СВР Польши Стружик заявил о росте пророссийских настроений в стране

© Depositphotos.com / blooduaВид Варшавы
Вид Варшавы - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
© Depositphotos.com / bloodua
Вид Варшавы. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАРШАВА, 16 мар – РИА Новости. Пророссийских настроений в Польше становится все больше, заявил глава Службы военной контрразведки республики генерал Ярослав Стружик газете Rzeczpospolita.
"Пророссийское поведение в обществе распространяется. Это предмет нашей озабоченности, наблюдения, оперативной и разведывательной деятельности. Число таких лиц, особенно в растущей армии, которая уже насчитывает более 200 тысяч человек, может увеличиваться. Мы внимательно следим за многими случаями", - сказал он.
При этом генерал указал, что "среди тех, кто совершает акты диверсий против критической инфраструктуры Польши, чуть менее 50% — граждане Украины, несколько десятков процентов — белорусы, но целых 20% — поляки".
Отношения РФ и Польши значительно ухудшились в последние годы. Москва обвиняла Варшаву в оголтелой русофобии. Власти Польши, несмотря на критику и протест РФ, сносят советские памятники, изымают российскую собственность. В ответ на действия Варшавы Москва внесла Польшу в список недружественных стран, а также выслала из страны десятки польских дипломатов и консульских работников, что было ответом на высылку из Польши российских дипломатов. В Кремле, комментируя враждебные действия Варшавы, заявили, что Польша столетиями периодически скатывается в безумие ненависти к русским.
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала