Флаг Польши и Евросоюза на территории посольства Польши в Москве. Архивное фото

Польша создает "Долину дронов" на границе с Украиной, пишут СМИ

ВАРШАВА, 16 мар - РИА Новости. Польша создает "Долину дронов" на границе с Украиной, сообщает издание Defence24

"На юго-востоке Польши, в Подкарпатском воеводстве, создается первый в Европейском союзе комплексный центр исследований, испытаний и сертификации беспилотных систем — так называемая "Долина дронов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что данный проект должен стать "одним из ключевых элементов развития беспилотных технологий в Европе".

Новый центр, официально именуемый Польским центром сертификации и развития беспилотных систем, создается по инициативе властей Подкарпатского воеводства. Общая стоимость проекта составляет около 135 миллионов злотых (окол 36 миллионов долларов), при этом финансирование со стороны Евросоюза оценивается в 8–10 миллионов евро, сообщает Defence24.

Уточняется, что завершение строительства планируется к 2029 году.

"Долина дронов" разместится на участке площадью около 13 гектаров, где планируется построить исследовательский комплекс с диспетчерской вышкой, ангаром и двумя взлетно-посадочными полосами, сообщает издание.

Здесь будет проходить, в частности, полная сертификация беспилотников классов C0–C6.