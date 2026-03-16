Польша создает "Долину дронов" на границе с Украиной, пишут СМИ - РИА Новости, 16.03.2026
12:51 16.03.2026
Польша создает "Долину дронов" на границе с Украиной, пишут СМИ
Польша создает "Долину дронов" на границе с Украиной, пишут СМИ

ВАРШАВА, 16 мар - РИА Новости. Польша создает "Долину дронов" на границе с Украиной, сообщает издание Defence24.
"На юго-востоке Польши, в Подкарпатском воеводстве, создается первый в Европейском союзе комплексный центр исследований, испытаний и сертификации беспилотных систем — так называемая "Долина дронов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что данный проект должен стать "одним из ключевых элементов развития беспилотных технологий в Европе".
Новый центр, официально именуемый Польским центром сертификации и развития беспилотных систем, создается по инициативе властей Подкарпатского воеводства. Общая стоимость проекта составляет около 135 миллионов злотых (окол 36 миллионов долларов), при этом финансирование со стороны Евросоюза оценивается в 8–10 миллионов евро, сообщает Defence24.
Уточняется, что завершение строительства планируется к 2029 году.
"Долина дронов" разместится на участке площадью около 13 гектаров, где планируется построить исследовательский комплекс с диспетчерской вышкой, ангаром и двумя взлетно-посадочными полосами, сообщает издание.
Здесь будет проходить, в частности, полная сертификация беспилотников классов C0–C6.
По данным Defence24, в создании центра также участвуют эксперты, ранее работавшие над формированием "Долины дронов" в американском штате Невада.
