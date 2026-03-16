Ученые обнаружили новый класс планет с большими запасами серы

"Эти новые данные показывают, что L 98-59 d, по-видимому... принадлежит к совершенно другому классу планет, содержащих тяжелые молекулы серы... Исследователи предполагают, что L 98-59 d может быть первым признанным представителем более широкой популяции богатых газом сернистых планет, поддерживающих долгоживущие магматические океаны", - говорится в публикации .

По данным университета, исследователи смогли воссоздать историю существования планеты, которое составляет почти 5 миллиардов лет. Согласно результатам моделирования, L 98-59 d, возможно, образовалась из очень большого количества летучих веществ и когда-то выглядела как крупная планета, по размеру близкая по размерам к Нептуну. В течение миллиардов лет она постепенно уменьшалась из-за охлаждения и потери части атмосферы.