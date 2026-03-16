17:12 16.03.2026
Ученые обнаружили новый класс планет с большими запасами серы
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Ученые из университета Оксфорда обнаружили новый класс планет, находящихся за пределами Солнечной системы, с большими запасами серы, говорится в публикации на сайте университета.
В сообщении говорится, что обнаруженная экзопланета L 98-59 d вращается вокруг маленькой красной звезды на расстоянии в 35 световых лет от Земли. Недавние наблюдения, проведенные сотрудниками космического телескопа лаборатории Джеймса Вэбба (JWST) и наземными обсерваториями, позволили сделать вывод о том, что планета L 98-59 d имеет особенно низкую плотность, а в ее атмосфере содержится значительное количество сероводорода. Размеры планеты в 1,6 раза превышают размеры Земли.
"Эти новые данные показывают, что L 98-59 d, по-видимому... принадлежит к совершенно другому классу планет, содержащих тяжелые молекулы серы... Исследователи предполагают, что L 98-59 d может быть первым признанным представителем более широкой популяции богатых газом сернистых планет, поддерживающих долгоживущие магматические океаны", - говорится в публикации.

По данным университета, исследователи смогли воссоздать историю существования планеты, которое составляет почти 5 миллиардов лет. Согласно результатам моделирования, L 98-59 d, возможно, образовалась из очень большого количества летучих веществ и когда-то выглядела как крупная планета, по размеру близкая по размерам к Нептуну. В течение миллиардов лет она постепенно уменьшалась из-за охлаждения и потери части атмосферы.
Университет Оксфорда добавляет, что основываясь на данных с телескопов и компьютерных моделей, ученые смогли понять, что мантия планеты, скорее всего, состоит из силикатного расплава, то есть из земной лавы. Под мантией находится океан магмы.
"Это позволяет планете обладать чрезвычайно большим количеством серы, которая находится глубоко в недрах L 98-59 d. Благодаря этому планета способна удерживать плотную атмосферу, насыщенную водородом и содержащую газы с содержанием серы, например, сероводород", - говорится в публикации.
Издание Financial Times описала планету L 98-59 d как "вызывающую образы земного ада".
