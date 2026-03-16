16:37 16.03.2026
Писториус считает использование США базы Рамштайн против Ирана законным
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
БЕРЛИН, 16 мар - РИА Новости. Министр обороны Германии Борис Писториус не видит правовых препятствий для использования США расположенной на территории ФРГ военной базы Рамштайн для военных действий против Ирана.
Газета Berliner Zeitung ранее сообщила, что американская авиабаза Рамштайн на юго-западе Германии сыграла ключевую роль в подготовке и проведении массированных ударов по Ирану.
"У меня в настоящее время нет оснований сомневаться в законности использования (США - ред.) Рамштайн", - заявил Писториус на пресс-конференции по итогам встречи с главой минобороны Латвии Андрисом Спрудсом.
Он утверждает, что вопросы использования этой базы американцами урегулированы ранее заключенными договорами.
Ранее лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт высказала мнение, что использование США своих военных баз на территории ФРГ для проведения операции против Ирана делает Германию стороной конфликта на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
