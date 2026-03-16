Писториус ответил отказом на призыв Трампа отправить флот на Ближний Восток
Отправка немецких военных кораблей на Ближний Восток сделает Германию участником конфликта, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T16:20:00+03:00
В мире, Германия, Ближний Восток, США, Борис Писториус, Дональд Трамп, НАТО, Военная операция США и Израиля против Ирана, Аббас Аракчи, Ормузский пролив, МИД Ирана
БЕРЛИН, 16 мар — РИА Новости. Отправка немецких военных кораблей на Ближний Восток сделает Германию участником конфликта, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
Так он отреагировал на призыв президента США
передислоцировать флотилию в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. Помимо Берлина, Дональд Трамп
попросил об этом Париж, Лондон, Пекин, Токио
, Сеул и других.
"Прежде чем мы примем решение (о военном участии. — Прим. ред.) за пределами территории НАТО
— кстати, для этого потребовалась бы как международная платформа, так и мандат бундестага, — я бы очень хорошо подумал. <…> Я не вижу никаких оснований для этого", — сказал Писториус на пресс-конференции с главой Минобороны Латвии
Андрисом Спрудсом.
Приоритетом для Германии остаются восточный фланг НАТО и Атлантика. А участие европейских ВМС, в частности немецких, не повлияет на ситуацию в Ормузском проливе, отметил министр.
"Чего ожидает мир, чего ожидает Трамп от одной или двух горстей фрегатов, чего не может сделать там сам мощный американский флот? <...> Это не наша война, мы ее не начинали, мы хотим дипломатических решений и быстрого окончания, но дополнительные военные корабли в регионе этому не поспособствуют", — добавил он.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке
привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива
. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
На этой неделе Белый дом планировал объявить о создании коалиции для сопровождения судов через этот морской проход. Однако, кроме Германии, от этой инициативы также отказались Китай, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Греция, пишет FT.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи
, комментируя призывы Трампа, заявил, что хваленый американский зонтик безопасности оказался дырявым и скорее притягивает беды, чем ограждает от них. Тегеран, со своей стороны, ведет переговоры с некоторыми странами об обеспечении безопасного передвижения через пролив.