Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:20 16.03.2026 (обновлено: 17:35 16.03.2026)
https://ria.ru/20260316/pistorius-2081030574.html
Писториус ответил отказом на призыв Трампа отправить флот на Ближний Восток
Писториус ответил отказом на призыв Трампа отправить флот на Ближний Восток
Отправка немецких военных кораблей на Ближний Восток сделает Германию участником конфликта, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 16.03.2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2081039228_686:502:2746:2047_1920x0_80_0_0_064b2ff35e0d5a943692c8cefcd626fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Писториус ответил отказом на призыв Трампа отправить флот на Ближний Восток

© AP PhotoЗапуск ракеты с борта корабля ВМС США в рамках операции "Эпическая ярость"
Запуск ракеты с борта корабля ВМС США в рамках операции "Эпическая ярость". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 16 мар — РИА Новости. Отправка немецких военных кораблей на Ближний Восток сделает Германию участником конфликта, заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус.
Так он отреагировал на призыв президента США передислоцировать флотилию в Ормузский пролив для восстановления безопасности судоходства. Помимо Берлина, Дональд Трамп попросил об этом Париж, Лондон, Пекин, Токио, Сеул и других.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Стармер рассказал об операции по разблокировке Ормузского пролива
Вчера, 15:20
"Прежде чем мы примем решение (о военном участии. — Прим. ред.) за пределами территории НАТО — кстати, для этого потребовалась бы как международная платформа, так и мандат бундестага, — я бы очень хорошо подумал. <…> Я не вижу никаких оснований для этого", — сказал Писториус на пресс-конференции с главой Минобороны Латвии Андрисом Спрудсом.
Приоритетом для Германии остаются восточный фланг НАТО и Атлантика. А участие европейских ВМС, в частности немецких, не повлияет на ситуацию в Ормузском проливе, отметил министр.
Нефтяные танкеры недалеко от Ормузского пролива - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
"У нас проблемы". В США сделали тревожное заявление об Ормузском проливе
Вчера, 10:21
"Чего ожидает мир, чего ожидает Трамп от одной или двух горстей фрегатов, чего не может сделать там сам мощный американский флот? <...> Это не наша война, мы ее не начинали, мы хотим дипломатических решений и быстрого окончания, но дополнительные военные корабли в регионе этому не поспособствуют", — добавил он.
Эскалация конфликта на Ближнем Востоке привела к практически полному прекращению судоходства через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. После этого цены на энергоносители начали бить рекорды.
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Трамп рассматривает возможность захвата иранского острова Харк, пишут СМИ
Вчера, 06:14
На этой неделе Белый дом планировал объявить о создании коалиции для сопровождения судов через этот морской проход. Однако, кроме Германии, от этой инициативы также отказались Китай, Япония, Великобритания, Франция, Италия и Греция, пишет FT.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи, комментируя призывы Трампа, заявил, что хваленый американский зонтик безопасности оказался дырявым и скорее притягивает беды, чем ограждает от них. Тегеран, со своей стороны, ведет переговоры с некоторыми странами об обеспечении безопасного передвижения через пролив.
Баннер с изображением нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи, покойного верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и покойного верховного лидера аятоллы Рухоллы Хомейни на здании в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.03.2026
Слишком дорого. США пришли к неутешительному выводу о войне в Иране
Вчера, 08:00
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала