Песков отказался комментировать победу "Господина Никто против Путина"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу победы фильма "Господина Никто против Путина" в номинации на "Оскар" за лучший
Песков отказался комментировать победу "Господина Никто против Путина" на Оскаре
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу победы фильма "Господин Никто против Путина" в номинации на "Оскар" за лучший документальный фильм, поскольку не видел это кино.
"Я никак не мог бы прокомментировать, потому что я это кино не смотрел. Чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь. Поэтому я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев", - сказал Песков
журналистам.
Церемония вручения наград 98-й премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе
в воскресенье. Награду за документальный фильм отдали ленте "Господин Никто против Путина", обойдя вниманием работы об Иране
и проблемах в США
.
"Оскар" получили бывший педагог из РФ
Павел Таланкин, а также американский документалист Дэвид Боренштайн.
Фильм, предположительно, содержит материалы, снятые Таланкиным в российской школе, в том числе в него без разрешения родителей включены кадры с несовершеннолетними, участвующими в школьных мероприятиях. После съёмок Таланкин покинул Россию.