Песков отказался комментировать победу "Господина Никто против Путина"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу победы фильма "Господин Никто против Путина" в номинации на "Оскар" за лучший документальный фильм, поскольку не видел это кино.

Фильм, предположительно, содержит материалы, снятые Таланкиным в российской школе, в том числе в него без разрешения родителей включены кадры с несовершеннолетними, участвующими в школьных мероприятиях. После съёмок Таланкин покинул Россию.