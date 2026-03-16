Песков рассказал, на что ориентируются российские нефтяные компании

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Российские нефтяные компании ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее американский минфин выпустил генеральную лицензию, согласно которой США вывели из-под своих санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу теперь не распространяются никакие рестрикции со стороны Вашингтона.
"Вы знаете, что у нас действуют определенные правила, определенные пороги отсечения и так далее в отношении нефтяных денег. Но, разумеется, речь идет о дополнительных доходах наших нефтяных компаний, которые продают нефть, продают нефтепродукты, и которые, конечно же, ориентируются на текущую ценовую конъюнктуру", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, ожидает ли бюджет РФ дополнительных поступлений денег, в том числе с продажи нефти, учитывая текущие цены на нефть, которые выросли, и временное снятие санкций с российской нефти.
