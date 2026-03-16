Песков не стал комментировать фильм "Господин никто против Путина"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не смотрел фильм "Господин никто против Путина", получивший "Оскар" в номинации лучший документальный...
2026-03-16T13:01:00+03:00
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не смотрел фильм "Господин никто против Путина", получивший "Оскар" в номинации лучший документальный фильм.
"Я никак не мог бы прокомментировать, потому что я это кино не смотрел, чтобы комментировать, нужно хотя бы понять, о чем идет речь, поэтому я сейчас воздержусь от каких-либо комментариев", - сказал Песков
журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Церемония вручения наград 98-й премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе
в воскресенье. Награду за документальный фильм отдали ленте "Господин Никто против Путина", обойдя вниманием работы об Иране
и проблемах в США
.
"Оскар" получили бывший педагог из РФ
Павел Таланкин, а также американский документалист Дэвид Боренштайн.
Фильм, предположительно, содержит материалы, снятые Таланкиным в российской школе, в том числе в него без разрешения родителей включены кадры с несовершеннолетними, участвующими в школьных мероприятиях. После съёмок Таланкин покинул Россию.