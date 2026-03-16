Песков не стал комментировать фильм "Господин никто против Путина"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что не смотрел фильм "Господин никто против Путина", получивший "Оскар" в номинации лучший документальный фильм.

Фильм, предположительно, содержит материалы, снятые Таланкиным в российской школе, в том числе в него без разрешения родителей включены кадры с несовершеннолетними, участвующими в школьных мероприятиях. После съёмок Таланкин покинул Россию.