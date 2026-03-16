12:56 16.03.2026 (обновлено: 13:42 16.03.2026)
Песков рассказал о возможной встрече Путина с паралимпийцами
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время рассмотрит возможность встречи с российскими паралимпийцами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
На Паралимпиаде в Италии, которая прошла с 6 по 15 марта, сборную России представляли шесть спортсменов, которые впервые с 2014 года приняли участие в турнире с флагом и гимном. Российская команда на Паралимпиаде заняла третье место в медальном зачете, завоевав восемь золотых, одну серебряную и три бронзовые медали.
"Я не сомневаюсь, что президент в самое ближайшее время рассмотрит возможность проведения с ними встреч. Конечно же, это наши герои. Поэтому я не сомневаюсь, что президент такую возможность рассмотрит", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости, нет ли в графике Путина встречи с медалистами игр.
Церемония закрытия зимней Паралимпиады-2026 - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
Российские паралимпийцы вышли на церемонию закрытия Игр с флагом страны
