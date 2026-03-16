В Кремле ответили на вопрос о продолжении переговоров по Украине

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя продолжение трехсторонних переговоров по Украине, заявил, что сейчас приоритеты у американских переговорщиков другие, у них много нагрузки на иных направлениях.