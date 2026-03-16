https://ria.ru/20260316/pensiya-2080872041.html
Стал известен средний размер пенсии россиян
Стал известен средний размер пенсии россиян - РИА Новости, 16.03.2026
Стал известен средний размер пенсии россиян
Средний размер назначенных пенсий в России в январе 2026 года составил 25 255 рублей, за год сумма выросла на девять процентов, выяснило РИА Новости, изучив... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T02:43:00+03:00
2026-03-16T02:43:00+03:00
2026-03-16T05:56:00+03:00
общество, россия
Стал известен средний размер пенсии россиян
РИА Новости: средняя пенсия в России в январе составила 25 255 рублей
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Средний размер назначенных пенсий в России в январе 2026 года составил 25 255 рублей, за год сумма выросла на девять процентов, выяснило РИА Новости, изучив данные статистики.
Так, в январе 2026 года средний размер назначенных пенсий составил 25 255 рублей, а в январе 2025 года — 23 175 рублей, рост за год составил 2 080 рублей.
Средний размер пенсии по итогам всего 2025 года составил 23 425 рублей.