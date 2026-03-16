Володин рассказал о памятнике Говорухину - РИА Новости, 16.03.2026
13:32 16.03.2026 (обновлено: 13:36 16.03.2026)
Володин рассказал о памятнике Говорухину
Володин рассказал о памятнике Говорухину - РИА Новости, 16.03.2026
Володин рассказал о памятнике Говорухину
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает правильным, что памятник Станиславу Говорухину является собирательным образом режиссера, народного артиста РФ. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T13:32:00+03:00
2026-03-16T13:36:00+03:00
россия
станислав говорухин
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
мосфильм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080988458_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_40cd186a455e14960e10abb53249e4bd.jpg
https://ria.ru/20230926/govorukhin-1898729305.html
https://ria.ru/20181215/1548040392.html
россия
россия, станислав говорухин, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, мосфильм
Россия, Станислав Говорухин, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Мосфильм
Володин рассказал о памятнике Говорухину

Володин назвал памятник Говорухину собирательным образом режиссера

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и члены оргкомитета осматривают возможное место установки памятника Станиславу Говорухину
Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин и члены оргкомитета осматривают возможное место установки памятника Станиславу Говорухину
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает правильным, что памятник Станиславу Говорухину является собирательным образом режиссера, народного артиста РФ.
Как сообщил ранее Володин, президент России Владимир Путин поддержал программу по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения Говорухина. В частности, в программе мероприятий установка памятника режиссеру.
Режиссер Станислав Говорухин (1936 — 2018) - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
В Госдуме учредили медаль Станислава Говорухина
26 сентября 2023, 14:27
"Мы с Владимиром Ростиславовичем (Мединским), слушая вас, со своей стороны, ещё раз пришли к выводу: очень правильно, что этот памятник является таким собирательным образом. Когда смотришь на скульптуру, начинаешь вспоминать фильмы, в которых Говорухин сам играл роли, которые снимал", - сказал Володин на втором заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения С.С. Говорухина.
Председатель Госдумы и члены оргкомитета перед началом заседания осмотрели возможное место установки памятника Станиславу Говорухину в парковой зоне перед Центром кино "Мосфильма".
По словам Володина при осмотре возникла дискуссия, "но мы посчитали возможным, чтобы эту дискуссию вели художники, наши мэтры: скульптор, режиссёр, люди, которые его по-своему воспринимают".
Председатель Госдумы отметил, что речь, в частности, идет о скульпторе Алексее Благовестове и режиссере Карене Шахназарове, который является не только маститым режиссером, но был и ближайшим другом Говорухина и поэтому "хорошо чувствует Станислава Сергеевича". "Чем больше интересуешься наследием Говорухина, творчеством, тем больше понимаешь масштаб этой личности, насколько это был глубокий, волевой человек, со своими принципами, характером. И со своим пониманием справедливости", - добавил председатель Госдумы.
Режиссер Станислав Говорухин - РИА Новости, 1920, 15.12.2018
Путин поддержал идею установки мемориальной доски Говорухина на ВГИКе
15 декабря 2018, 17:01
 
РоссияСтанислав ГоворухинВячеслав ВолодинВладимир ПутинГосдума РФМосфильм
 
 
