Володин рассказал о памятнике Говорухину

https://ria.ru/20260316/pamjatnik-2080988273.html
2026-03-16T13:32:00+03:00
россия
станислав говорухин
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
мосфильм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080988458_0:0:2999:1688_1920x0_80_0_0_40cd186a455e14960e10abb53249e4bd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/10/2080988458_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c6a6cca802ba60beb82a02925ae5e0bb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Володин назвал памятник Говорухину собирательным образом режиссера
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает правильным, что памятник Станиславу Говорухину является собирательным образом режиссера, народного артиста РФ.
Как сообщил ранее Володин
, президент России Владимир Путин
поддержал программу по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения Говорухина
. В частности, в программе мероприятий установка памятника режиссеру.
"Мы с Владимиром Ростиславовичем (Мединским), слушая вас, со своей стороны, ещё раз пришли к выводу: очень правильно, что этот памятник является таким собирательным образом. Когда смотришь на скульптуру, начинаешь вспоминать фильмы, в которых Говорухин сам играл роли, которые снимал", - сказал Володин на втором заседании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 90-летия со дня рождения С.С. Говорухина.
Председатель Госдумы
и члены оргкомитета перед началом заседания осмотрели возможное место установки памятника Станиславу Говорухину в парковой зоне перед Центром кино "Мосфильма
".
По словам Володина при осмотре возникла дискуссия, "но мы посчитали возможным, чтобы эту дискуссию вели художники, наши мэтры: скульптор, режиссёр, люди, которые его по-своему воспринимают".
Председатель Госдумы отметил, что речь, в частности, идет о скульпторе Алексее Благовестове и режиссере Карене Шахназарове
, который является не только маститым режиссером, но был и ближайшим другом Говорухина и поэтому "хорошо чувствует Станислава Сергеевича". "Чем больше интересуешься наследием Говорухина, творчеством, тем больше понимаешь масштаб этой личности, насколько это был глубокий, волевой человек, со своими принципами, характером. И со своим пониманием справедливости", - добавил председатель Госдумы.