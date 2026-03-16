В Пензенской области похоронили погибших от отравления угарным газом
Семерых погибших от отравления угарным газом похоронили в Мокшанском районе Пензенской области, их родственникам выплатили по 1 миллиону рублей, сообщила РИА... РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T11:23:00+03:00
САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости. Семерых погибших от отравления угарным газом похоронили в Мокшанском районе Пензенской области, их родственникам выплатили по 1 миллиону рублей, сообщила РИА Новости глава района Алевтина Решетченко.
В пятницу в деревне Заречная
в многоквартирном доме были обнаружены тела семи человек. По предварительной версии следователей, они погибли от отравления угарным газом. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ
). Губернатор Олег Мельниченко
назвал предварительной причиной трагедии неисправный дымоход и пообещал выделить из бюджета по 1 миллиону рублей родным погибших.
"Деньги уже выплатили. В воскресенье были похороны", - рассказала собеседница агентства.
Глава Мокшанского района также уточнила, что сейчас в восьмиквартирном доме, где случилось ЧП, живет всего одна семья. Остальные квартиры нежилые.