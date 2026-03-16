Многоквартирный жилой дом в деревне Заречная Мокшанского района Пензенской области, где нашли тела семи человек

В Пензенской области похоронили погибших от отравления угарным газом

САРАТОВ, 16 мар - РИА Новости. Семерых погибших от отравления угарным газом похоронили в Мокшанском районе Пензенской области, их родственникам выплатили по 1 миллиону рублей, сообщила РИА Новости глава района Алевтина Решетченко.

В пятницу в деревне Заречная в многоквартирном доме были обнаружены тела семи человек. По предварительной версии следователей, они погибли от отравления угарным газом. По данному факту следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ ). Губернатор Олег Мельниченко назвал предварительной причиной трагедии неисправный дымоход и пообещал выделить из бюджета по 1 миллиону рублей родным погибших.

"Деньги уже выплатили. В воскресенье были похороны", - рассказала собеседница агентства.