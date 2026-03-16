Аксенов призвал бизнес не завышать цены на отдых в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мар – РИА Новости. Отдых в Крыму на фоне закрытия турпотока на Ближний Восток не должен дорожать, а бизнес - не должен завышать цены, заявил глава региона Сергей Аксенов в интервью РИА Новости и РИА Новости Крым.