Отчаяние в ЕС по поводу кредита Украине достигло апогея, пишут СМИ

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Отчаяние в ЕС по поводу неспособности выдать Украине кредит из-за сопротивления Венгрии достигло апогея, правительства стран-членов блока начали занимать более конфронтационную позицию к Будапешту, начались разговоры по поводу привлечение венгерского премьера Виктора Орбана к ответственности в европейском суде, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов.