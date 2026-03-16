МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Отчаяние в ЕС по поводу неспособности выдать Украине кредит из-за сопротивления Венгрии достигло апогея, правительства стран-членов блока начали занимать более конфронтационную позицию к Будапешту, начались разговоры по поводу привлечение венгерского премьера Виктора Орбана к ответственности в европейском суде, пишет газета Politico со ссылкой на дипломатов.
"Его (Орбана - ред.) угроза наложить вето на запланированный кредит ЕС в размере 90 миллиардов евро для Украины стала главным нерешенным вопросом саммита, приведя в бешенство лидеров .. Отчаяние (из-за позиции - ред.) Будапешта достигло апогея, и правительства за закрытыми дверями заняли "гораздо более прямую, даже конфронтационную" позицию по отношению к Будапешту", - пишет издание.
Как сообщили газете неназванные дипломаты, нарушение Орбаном своего обещания поддержать кредит сделало возможным для других стран привлечь его к ответственности в Европейском суде за нарушение принципа ЕС "искреннего сотрудничества". При этом они признают, что любые судебные разбирательства займут месяцы или годы. Этот срок слишком долгий для Украины, которой кредит ЕС нужен в течение нескольких месяцев, добавляет Politico.
Украина остановила транзит российской нефти по трубопроводу "Дружба" через украинскую территорию в Словакию и Венгрию 27 января, ссылаясь на его повреждения. Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а затем заблокировала предоставление Киеву кредита от Евросоюза в 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций до возобновления прокачки нефти из РФ - это сделано в ответ на шантаж киевского режима, который по политическим причинам не возобновляет транзит российской нефти по нефтепроводу "Дружба".