© REUTERS / Richard Harbaugh Режиссер Пол Томас Андерсон и актеры после получения премии "Оскар" за лучший фильм "Битва за битвой" на 98-й церемонии вручения премии Академии в Голливуде, Лос-Анджелес, Калифорния. 16 марта 2026

Назван лучший фильм 2026 года по версии киноакадемии США

ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. "Оскар" за лучший фильм 2026 года получила картина "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона.

Церемония вручения наград 98-й премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье.

На звание лучшего фильм года также претендовали "Бугония", "Хамнет", "Секретный агент", "Сентиментальная ценность", "Сны поездов", "Марти Великолепный", "Франкенштейн", F1.

Всего "Битва за битвой" получил "Оскара" в шести номинациях: Пол Томас Андерсон был удостоен награды за лучший адаптированный сценарий и как лучший режиссер. Шон Пенн получил награду за мужскую роль второго плана. Кассандра Кулукундис была отмечена наградой за лучший кастинг. Также картина победила в номинации "Лучший монтаж".

На втором месте по количеству наград находится фильм "Грешники", который получил четыре статуэтки. Так, Майкл Б. Джордан получил премию за лучшую мужскую роль, а Райан Куглер удостоился статуэтки за лучший оригинальный сценарий.

Лучшей актрисой первого плана признана Джесси Баклиза за роль в фильме "Хамнет".