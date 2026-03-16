Назван лучший фильм 2026 года по версии киноакадемии США
Назван лучший фильм 2026 года по версии киноакадемии США - РИА Новости, 16.03.2026
Назван лучший фильм 2026 года по версии киноакадемии США
"Оскар" за лучший фильм 2026 года получила картина "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона. РИА Новости, 16.03.2026
2026-03-16T05:42:00+03:00
2026-03-16T05:42:00+03:00
2026-03-16T09:12:00+03:00
в мире, лос-анджелес, пол томас андерсон, шон пенн
В мире, Лос-Анджелес, Пол Томас Андерсон, Шон Пенн
Назван лучший фильм 2026 года по версии киноакадемии США
"Битва за битвой" получил "Оскар" как лучший фильм 2026 года
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. "Оскар" за лучший фильм 2026 года получила картина "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона.
Церемония вручения наград 98-й премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе
в воскресенье.
На звание лучшего фильм года также претендовали "Бугония", "Хамнет", "Секретный агент", "Сентиментальная ценность", "Сны поездов", "Марти Великолепный", "Франкенштейн", F1.
Всего "Битва за битвой" получил "Оскара" в шести номинациях: Пол Томас Андерсон
был удостоен награды за лучший адаптированный сценарий и как лучший режиссер. Шон Пенн
получил награду за мужскую роль второго плана. Кассандра Кулукундис была отмечена наградой за лучший кастинг. Также картина победила в номинации "Лучший монтаж".
На втором месте по количеству наград находится фильм "Грешники", который получил четыре статуэтки. Так, Майкл Б. Джордан получил премию за лучшую мужскую роль, а Райан Куглер удостоился статуэтки за лучший оригинальный сценарий.
Лучшей актрисой первого плана признана Джесси Баклиза за роль в фильме "Хамнет".
Российский художник-аниматор Константин Бронзит в третий раз не получил "Оскар" за короткометражный мультфильм. Статуэтка досталась канадским режиссерам Крису Лэвису и Мацеку Щербовски за "Девушку, которая плакала жемчугом".