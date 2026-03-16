Назван лучший фильм 2026 года по версии киноакадемии США
05:42 16.03.2026 (обновлено: 09:12 16.03.2026)
Назван лучший фильм 2026 года по версии киноакадемии США
"Оскар" за лучший фильм 2026 года получила картина "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона.
Назван лучший фильм 2026 года по версии киноакадемии США

"Битва за битвой" получил "Оскар" как лучший фильм 2026 года

© REUTERS / Richard HarbaughРежиссер Пол Томас Андерсон и актеры после получения премии "Оскар" за лучший фильм "Битва за битвой" на 98-й церемонии вручения премии Академии в Голливуде, Лос-Анджелес, Калифорния. 16 марта 2026
Режиссер Пол Томас Андерсон и актеры после получения премии "Оскар" за лучший фильм "Битва за битвой" на 98-й церемонии вручения премии Академии в Голливуде, Лос-Анджелес, Калифорния. 16 марта 2026
ВАШИНГТОН, 16 мар - РИА Новости. "Оскар" за лучший фильм 2026 года получила картина "Битва за битвой" Пола Томаса Андерсона.
Церемония вручения наград 98-й премии "Оскар" прошла в Лос-Анджелесе в воскресенье.
На звание лучшего фильм года также претендовали "Бугония", "Хамнет", "Секретный агент", "Сентиментальная ценность", "Сны поездов", "Марти Великолепный", "Франкенштейн", F1.
Всего "Битва за битвой" получил "Оскара" в шести номинациях: Пол Томас Андерсон был удостоен награды за лучший адаптированный сценарий и как лучший режиссер. Шон Пенн получил награду за мужскую роль второго плана. Кассандра Кулукундис была отмечена наградой за лучший кастинг. Также картина победила в номинации "Лучший монтаж".
На втором месте по количеству наград находится фильм "Грешники", который получил четыре статуэтки. Так, Майкл Б. Джордан получил премию за лучшую мужскую роль, а Райан Куглер удостоился статуэтки за лучший оригинальный сценарий.
Лучшей актрисой первого плана признана Джесси Баклиза за роль в фильме "Хамнет".
Российский художник-аниматор Константин Бронзит в третий раз не получил "Оскар" за короткометражный мультфильм. Статуэтка досталась канадским режиссерам Крису Лэвису и Мацеку Щербовски за "Девушку, которая плакала жемчугом".
