Политолог оценил шансы США создать коалицию для защиты Ормузского пролива

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. США, возможно, будут всячески принуждать страны, которые от них зависят, к участию в коалиции для защиты судов в Ормузском проливе, но реального результата это не принесет, считает политолог Владимир Шаповалов.
"Даже если мы предположим, что США заставят своих западноевропейских союзников присоединиться, союзники будут всячески манкировать, саботировать реальное участие в данной коалиции. В лучшем случае мы увидим пример, который подает Франция. Она направила свой авианосец "Шарль де Голль" в Средиземное море. Ормузский пролив, как известно, не относится к Средиземному морю", - сказал Шаповалов интернет-изданию "Лента.ру".
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.