Россияне рассказали, сколько времени тратят на дорогу до работы

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Почти четверть россиян (23%) добираются до работы за 15–30 минут, еще 12% тратят на дорогу менее 15 минут, следует из результатов исследования сервиса hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что 18% респондентов проводят в пути от 30 до 45 минут, у пятой части опрошенных (20%) дорога занимает 45–60 минут. Еще 15% россиян сообщили, что их поездка до работы в одну сторону занимает от одного до двух часов.

Время в пути также зависит от региона проживания. Так, среди жителей Москвы 30% тратят на дорогу 45–60 минут, а 21% - от одного до двух часов. В регионах путь до работы обычно короче: например, в Нижегородской области 33% респондентов добираются за 15–30 минут, в Самарской области и Татарстане - по 31%.