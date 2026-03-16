Россияне рассказали, сколько времени тратят на дорогу до работы
Почти четверть россиян (23%) добираются до работы за 15–30 минут, еще 12% тратят на дорогу менее 15 минут, следует из результатов исследования сервиса hh.ru,... РИА Новости, 16.03.2026
общество
МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. Почти четверть россиян (23%) добираются до работы за 15–30 минут, еще 12% тратят на дорогу менее 15 минут, следует из результатов исследования сервиса hh.ru, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Почти четверть (23%) опрошенных россиян добираются от дома до работы за 15-30 минут.
Менее 15 минут добираются до рабочего места 12% участников исследования", - сказано в исследовании.
Уточняется, что 18% респондентов проводят в пути от 30 до 45 минут, у пятой части опрошенных (20%) дорога занимает 45–60 минут. Еще 15% россиян сообщили, что их поездка до работы в одну сторону занимает от одного до двух часов.
Время в пути также зависит от региона проживания. Так, среди жителей Москвы
30% тратят на дорогу 45–60 минут, а 21% - от одного до двух часов. В регионах путь до работы обычно короче: например, в Нижегородской области
33% респондентов добираются за 15–30 минут, в Самарской области
и Татарстане - по 31%.
Опрос hh.ru проводился с 10 по 17 февраля 2026 года среди 1 789 респондентов.