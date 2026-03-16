10:39 16.03.2026 (обновлено: 10:42 16.03.2026)
В Японии при протестах против военной базы США погибли два человека
В Японии при протестах против военной базы США погибли два человека
Два человека, в том числе старшеклассница, погибли из-за того, что в районе строительства новой базы США в городе Наго перевернулись две лодки с протестующими,... РИА Новости, 16.03.2026
В мире, Окинава, США, Япония
В Японии при протестах против военной базы США погибли два человека

Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
Сотрудники правоохранительных органов Японии. Архивное фото
ТОКИО, 16 мар – РИА Новости. Два человека, в том числе старшеклассница, погибли из-за того, что в районе строительства новой базы США в городе Наго перевернулись две лодки с протестующими, сообщил телеканал NHK.
Около 40 школьников частной международной школы Досися из Киото приехали на Окинаву в рамках "уроков о мире". Половина из них направилась к протестующим у базы Кэмп-Шваб, а остальные на двух лодках отправились к месту засыпки морского дна для строительства новой базы в Хэноко. На лодках был 21 человек, почти всех удалось спасти, кроме капитана одной из лодок и старшеклассницы.
Телеканал сообщает, что на море были волны до 2,5 метров, в связи с чем метеослужбы выпустили предупреждение.
Протесты местных жителей на лодках против переноса базы американской морской пехоты Футэмма в район Хэноко в городе Наго проходят регулярно.
Базу Футэмма на Окинаве по соглашению Японии и США 2006 года было решено перенести в Хэноко в городе Наго в пределах той же префектуры. Для этого необходимо засыпать около 157 гектаров прибрежной морской полосы, от чего пострадают коралловые рифы. Кроме того, перенос базы в границах одной и той же префектуры, по мнению местного населения, не снижает и без того большой нагрузки на Окинаву по размещению военных баз США: занимая всего 0,6% территории Японии, Окинава принимает 74% всех американских баз из расчета площади
