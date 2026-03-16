Четвертая очередь открылась для новых резидентов в подмосковной ОЭЗ "Дубна"

МОСКВА, 16 мар - РИА Новости. В особой экономической зоне "Дубна" в Подмосковье состоялась церемония запуска инфраструктуры четвертой очереди левобережной площадки, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Территория полностью подготовлена к размещению новых резидентов: завершено строительство инженерной, транспортной и таможенной инфраструктуры, оборудована вертолетная площадка.

"Площадь четвертой очереди составляет 47,6 гектара. На сегодняшний день на новой площадке уже реализуются проекты семи компаний-резидентов", — рассказала заместитель председателя правительства Подмосковья — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева, ее слова приводит пресс-служба.

Как отметила глава ведомства, резиденты планируют построить собственные научно-производственные комплексы. Общий объем инвестиций в проекты оценивается в 12 миллиардов рублей, а также планируется создать более 1100 рабочих мест.

"К 2035 году, по предварительным прогнозам, число резидентов ОЭЗ "Дубна" достигнет 200, будет построено около 70 предприятий и создано примерно 16 500 рабочих мест", — отметил генеральный директор АО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" Антон Афанасьев.

Он также сообщил, что общая выручка компаний составит 1 450 миллиардов рублей, а инвестиции в проекты — порядка 245 миллиардов рублей. Афанасьев добавил, что планируется увеличение отчислений в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды до 215 миллиардов рублей.